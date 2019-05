Klokken 03.10 i morges gikk alarmen på telefonen til Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen. Da spratt han opp, tok en kjapp dusj, droppet frokosten (hvis vi kjenner ham rett) – og hoppet i bilen med kurs mot Gardermoen.

I dag er han nemlig i Frankfurt for å kjøre flere utgaver av Mercedes GLC, som nå har fått en oppdatering.

Det handler blant annet om dieselutgaver, en ny ladbar hybrid – og en GLC som har tre bokstaver til i navnet sitt, nemlig AMG.

En del Broom-lesere husker kanskje at Vegard i fjor hadde en opplevelse han aldri vil glemme i nettopp en AMG-modell. Det skal vi komme til snart, for nå er det tid for å ringe Vegard i Tyskland:

Føles litt spesielt..?

Ring, ring

– Hei Knut! Du nå har jeg akkurat hatt en skikkelig heftig opplevelse i offroadløypa her. Med med offroad-pakke er den det, med blant annet bakkeklaring på 24,5 centimeter på det meste. Det er MYE! Vi pushet grensene skikkelig, på ett punkt var jeg temmelig sikker på at dette ikke kunne gå bra. Jeg har naturligvis sikret meg video, i tilfelle du ikke tror på meg!

– He he, så bra! Men du – har du kjørt AMG-versjonen ennå?

– Eh, ja. Noen spesiell grunn til at du spør om det?

– Så klart! Det må vel føles litt spesielt for deg, som mistet førerkortet i en AMG?

Både "vanlig" GLC og den mer sporty coupe-utgaven blir ny.

Teste toppfarten

– Å ja, du har tenkt å rippe opp i det... Joda, det stemmer jo det, og som jeg har sagt veldig mange ganger: Det er det dummeste jeg noen gang har gjort. Jeg er alt annet enn stolt av å ha kjørt så fort, men nå har jeg tatt straffen min og har tenkt å legge dette bak meg. Og jeg kan i alle fall love at det aldri vil skje igjen!

– Det tror jeg deg faktisk på. Men i Tyskland er det jo heldigvis fri fart...

– Ja, det er det og på Autobahn går det an å teste toppfarten, når forholdene er riktige for det. AMG-versjonen av GLC har toppfart på 280 km/t. Saken er bare at jeg har sperrefrist på kjøreinntrykk herfra og egentlig ikke kan fortelle noe om det, sier Vegard.

510 hestekrefter

– Skjønner. Men hvis du på helt generelt grunnlag bare skulle anta noe, tror du den går i 280 km/t?

– He he. Ja, da vil jeg anta at den klarer det! V8 og 510 hestekrefter får jo ikke blitt feil i en relativt kompakt SUV! Den gjør 0-100 km/t på bare 3,8 sekunder. Denne bilen er forresten den raskeste SUV-en rundt Nürburging akkurat nå, den slår blant andre en bil som Porsche Macan. Det er nok ikke Mercedes veldig misfornøyd med, mener Vegard.

– Vi har forresten også fått kjøre dieselutgaver, som Mercedes regner med blir bestselger til den ladbare hybriden kommer i høst. Mercedes er med god grunn fornøyd med utslippet til disse motorene. De er særdeles rene nå, men om det er nok til å snu diesel-kritiske nordmenn er jo vanskelig å si, sier Vegard.

GLC har markert seg som en av de mest velkjørende SUV-ene i klassen, nå blir den ny.

Bestselgeren forsvant

I forbindelse med faceliften har GLC også fått en innvendig oppgradering, med blant annet nytt infotainmentsystem (MBUX) og digitale instrumenter.

– Det trengte den. Vi har jo sett dette på flere mindre Mercedes-modeller allerede, da var det på tide at også GLC kom etter. Dette er jo egentlig et veldig interessant fenomen. Tidligere var det slik at den nyeste teknologien debuterte på de dyreste og største modellene. Slik er det ikke lenger. Utviklingen går så fort at man bare må få ut ting så kjapt som mulig, forteller Vegard.

Tidligere var den ladbare hybriden storselgeren for GLC her i Norge. Men i fjor forsvant den ut og blir altså ikke erstattet før i høst. Flere Mercedeser blir nå ladbare diesel-hybrider. Men på GLC er det bensin som gjelder, i alle fall i starten.

Ladbar hybrid kommer til høsten, da er det ventet at den vil ta en stor del av salget i Norge.

Nesten døgnet

– Det kommer nok til å bli en svært interessant bil i Norge. GLC 300 e 4Matic kommer med 320 hestekrefter og dreiemoment på 700 Nm. Vi snakker fortsatt 2-liters bensinmotor og elmotor i kompaniskap. Så langt har jeg ikke fått bekreftet den elektriske rekkevidden, men den kommer nok til å øke en god del fra første generasjon, sier Vegard.

– Men du: Nå venter Autobahn igjen. Og AMG. Det kan jeg jo ikke la gå fra meg. Vi snakkes ikke altfor tidlig i morgen. Jeg er hjemme igjen klokken ett i natt. Da har jeg jo neste døgnet, da tror jeg det blir godt å sove litt ekstra i morgen!

– Den er god. Nyt jobbdagen i Tyskland videre og god tur hjem!

Vi kommer naturligvis tilbake med mer om nye GLC når Vegard er hjemme igjen.

