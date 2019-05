Fredag er det klart for finale i The Voice med firkløveret Oscar Øiestad (23), Maria Engås Halsne (22), Edward Mustad (20) og Steffi Buie (30).

Alenemor

En av finalistene som har fått mye oppmerksomhet hos seerne, er Steffi Buie fra Leknes i Lofoten. Men veien til finalen i TV 2-programmet har også hatt sine utfordringer for 30-åringen, som er alenemor for barna barna Izzy (8) og Ophelia (3).

HEIER PÅ MAMMA: Izzy og mamma Steffi på H3 Arena før finalen. Foto:Privat

– Det har vært tungt å være mye borte fra barna som jeg er alene med. De savner meg, men det har vært heldigvis noen pauser mellom slagene, sier Buie til TV 2.

Heier på Mamma

Til finalen har Steffi med seg sønnen Izzy, og han elsker å være med mamma på det som har vært jobb denne våren.

– Han er med og opplever alt sammen med meg. Han er like overrasket som meg over at jeg har nådd helt til finalen, fortelle 30-åringen, og legger til:

– Han er mest vant til å høre meg synge i bilen, men nå er det noe helt annet og mer alvor.

Scenevant finalist

Klar for finalen i The Voice er også 23 år gamle Oscar Øiestad. Han jobber med musikk på heltid, og håper en seier i The Voice vil gi karrieren en skikkelig boost. Og som støttespiller har han tidligere X-Factor-deltaker, nemlig søsteren Pernille (26). Hun kom på sjetteplass i TV 2-programmet i 2009, og har sener gitt ut platen «Helt på ekte» i 2017.

FINALISTER: Maria Engås Halsne, Steffi Buie, Oscar Øiestad og Edward Mustad er klare for finale. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Det er Pernille som er min største fan. Hun har vært med meg hele veien og jeg får en egen spesiell ro når jeg vet at hun er i salen. Vi støtter hverandre i tykt og tynt, forteller Oscar Øiestad til TV 2.

Syngende lege

22 år gamle Maria Engås Halsne fra Ålesund har imponert mentorer og publikum med sin stemme og formidlingsevne. Hun studerer medisin i Oslo og har måtte satt studiene litt på vent denne våren. Nå håper hun å bruke musikken også i yrkeslivet.

– Jeg blir nok lege uavhengig av hvordan det går i The Voice. Det er viktig for helsen til et menneske at musikken er til stede, så jeg kan sikkert bruke sangen til noe fint, sier 22-åringen.

Harket som mentor

Den siste finalisten i årets The Voice er Edvard Mustad fra Langesund. Han har hatt Morten Harket som mentor underveis i programmet, og mener han har fått mange gode råd og god veiledning på veien.

– Det å ha Morten som mentor har vært veldig flott, det kunne ikke ha blitt bedre for meg, sier Mustad til TV 2.

