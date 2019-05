Den siste uka har det vært mange spekulasjoner om hvilken internasjonale spillefilm som skal spilles inn i Sunnmørsbygda.

TV 2 har tidligere fått opplysninger om at Scarlett Johansson skulle spille inn en Marvel-film på Sunnmøre og i Rauma denne uka, men nøyaktig sted har vært uklart.

Tirsdag ble hun trolig observert for første gang, da hun ble fraktet i en bil fra flyplassen.

Onsdag var det derimot ingen tvil lenger. Hollywood-stjernen dukket nemlig opp på Joker på Sæbø.

Observert på ferge

Onsdag formiddag begynte trolig innspillingen i bygda. TV 2s reporter på stedet kunne da fortelle at en innspillingen foregikk ombord på ferga B/F Goma.

OBSERVERT PÅ FERGE: Innspillingen foregikk trolig på denne ferga. Foto: Arne Rovick, TV 2

Ifølge Dagbladet var det mye som tydet på at Johansson var ombord. Avisen publiserte flere bilder av en rødhåret kvinne kledd i svarte klær på dekk, og skrev at det mest sannsynlig var skuespillerinnen.

VENTET: En svart bil ventet på fergen ved dens ankomst. Foto: Arne Rovick/ TV 2

Klokken 10.45 ankom ferga Sæbø. En svart bil stod klar, og ifølge TV 2s reporter var det all grunn til å tro at det var hovedpersonen selv som ble fraktet inn i den ventende bilen.

Flere bevis

Tirsdag fant Marvel-entusiast Dave King bevis på at det er «Black Widow» som skal spilles inn på Sæbø: Tirsdag kveld tok han selv turen til bygda, og i bilparken til filmsettet fant han arbeidstittelen til storfilmen klistret på flere av bilene.

Storfilmen produseres under navnet «Blue Bayou», og er skrevet speilvendt på den ene bilen i bilparken. King skriver selv på sin blogg at flere kjøretøy og annet utstyr knyttet til filminnspillingen også hadde logoen klistret på seg.

BEVIS: Dette bildet, tatt av Marvel-entusiast Dave King, beviser langt på vei at deler av storfilmen «Black Widow» spilles inn på Sæbø. Foto: Dave King

Overfor TV 2 bekreftet linjeprodusent Per Henry Borch tirsdag kveld at de har fått godkjent en søknad om innspilling av en spillefilm, men han ønsket ikke å bekrefte om dette dreier seg om Marvels «Black Widow» med Johansson i hovedrollen.

Han bekreftet imidlertid at det dreier seg om en spillefilm av internasjonalt kaliber.

Stengte butikken

Utenom de mange trailerne i bygda, var et av de klareste tegnene på at det skal foregå filminnspilling i bygda å finne på den lokale Joker-butikken.

Til lokalavisen Møre-Nytt sa innehaver Torbjørn Slettedal at han har visst en god stund at det skulle være innspilling i butikken hans, men har grunnet taushetsplikt måttet holde dette for seg selv.

– Jeg har hatt filmfolk på besøk tidligere, og de har sett på hva som må legges til rette innendørs for at de skal kunne filme her, sa han til avisen.

Filmfolkene begynte å rigge til allerede tirsdag inne i butikken.