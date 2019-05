Den brasilianske popsangeren, Gabriel Diniz, ble kun 28 år gammel,.

28-åringen var på vei for å feire kjærestens bursdag, da han døde tragisk i en flystyrt mandag 27.mai.

To andre personer var også ombord i flyet da det styrtet i ved den brasilianske byen, Porto do Mato.

Popsangeren hadde akkurat opptrådt på en konsert i en annen by.

Den siste beskjeden fra Diniz var en hyllest til fansen, skriver nettstedet E! News.

Stor karriere

Plateselskapet Universial Music Brasil bekrefter dødsulykken i en pressemelding.

– Han var en av våre beste artister. Han var meget talentfull og et av de gladeste menneskene jeg noengang har møtt, sier Universal-sjefen Paulo Lima.

Den brasilianske stjernen rakk å lage tre album. Han ble mest kjent for sangen «Jenifier», som har fått over 235 millioner visninger på YouTube og over 61 millioner strømninger på musikktjenesten Spotify.

Flere kondolanser

Liverpool-stjernen Roberto Firmino er av mange brasilianere som sørger over tapet av artisten.

På Instagram har fotballspilleren delt en av video fra sitt eget bryllup i 2017, som viser at Diniz opptrådte i bryllupet til Firmino. På videoen synger flere av spillerne Liverpool-spillerne sammen med artisten.

«Det er ting som er svært vanskelig å forstå. Den kjærligheten og gleden som du nå etterlater på denne jord gjennom dine sanger, er helt ubeskrivelig. Jeg er utrolig glad for at jeg har møtt deg. Hvil i fred», skriver Firmino på Instagram.

Kona til Firmino, Larissa, har også delt en rørende avskjed, samt den brasilianske fotballspilleren, Lucas Leiva.