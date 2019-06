Svein døde i kollisjon med brannbil – 2500 brannmenn mangler vesentlig trening

– Når det først skjer er så alvorlig ulykke, er det viktig at vi ser på hele systemet for å kunne lære noe av ulykken og bedre sikkerheten, sier Mellum til TV 2.

Flere ulykker under utrykning

Ifølge Trafikksikkerhetshåndboken har flere studier vist at utrykningskjøretøy i gjennomsnitt har høyere risiko enn andre kjøretøy også under normal kjøring.

Studier har vist at ulykkesrisikoen er 10–25 ganger så høy under utrykning som under vanlig kjøring.

Og ifølge Trafikksikkerhetshåndboken er ulykker som involverer utrykningskjøretøy ofte mer alvorlige enn ulykker med andre typer kjøretøy.

Analyse av den offisielle norske ulykkesstatistikken for årene 2005–2014, viser at hvert år blir i gjennomsnitt 17,4 personer skadet eller drept i ulykker med utrykningskjøretøy.

2500 mangler påkrevd kompetanse

I 2007 vedtok Stortinget et kompetansekrav for alle som jobber deltid i brannvesenet. Og regjeringen vedtok at innen 2012 skulle alle deltidsbrannfolk i Norge ha utdanning.

TV 2 har fått tall fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som viser at fortsatt mangler rundt 2500 av landets deltidsbrannmenn, til tross for klare krav i forskriftene.

En brukerundersøkelse foretatt av DSB i 2016, viste at mange deltidskonstabler manglet opplæring.

På spørsmål om hvordan det ligger an med lukking av dette avviket, opplyser avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB at tall for 2018 viser at rundt 2500 deltidsbrannkonstabler fortsatt mangler utdanning.

– Det er et kommunalt ansvar å etablere en brannordning. Når det gjelder deltidspersonell har kommunene, som arbeidsgiver, ansvar for at de læres opp og får forskriftsfestet utdanning. Det vil til enhver tid være et antall ansatte som ikke har utdanning, siden det tar rundt to år å lære opp en deltidskonstabel, sier Rygh Pedersen.

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: NTB scanpix

Hun legger til at med det antallet menes at de ikke har gjennomført og bestått opplæringen beskrevet i dimensjoneringsforskriftens kapittel 7.

– Men dette er ikke det samme som at de ikke har kompetanse og opplæring. Det er likevel for få som har gjennomført forskriftsfestet opplæring, og det diskuterer vi jevnlig med brann- og redningsvesenet for å få opp andelen, sier avdelingsdirektøren.

DSB er den nasjonale fag-, forvaltnings- og tilsynsstyresmakten for brannområdet, og har ansvaret for å tilby utdanning og opplæring til kommunale brann- og redningsvesen, gjennom kurs ved Norges brannskole.

DSB fører også tilsyn med brann- og redningsvesenet.

Havarikommisjonen har fått opplyst at utrykningskjøring ikke har vært et tema som har blitt lagt særlig vekt på under DSBs tilsyn.

Jobber med saken

– Hvordan tenker dere at kommunene skal utdanne sine brannmenn, etter at de i 2018 mistet midlene over statsbudsjettet som var øremerket dette formålet?

– Midlene, som tidligere var øremerket til deltidsutdanning, er ikke borte, men de er lagt inn i rammen, sier Rygh Pedersen og legger til:

– Norges Brannskole (NBSK) jobber for tiden med å revidere og oppdatere dagens nettbaserte grunnutdanning for deltidspersonell på brannkonstabelnivå. Den oppmøtebaserte utdanningen for samme gruppe, vil også bli revidert innen mars 2020, sier Rygh Pedersen.

Avdelingsdirektør Rolf Mellum i Statens havarikommisjon synes det er beklagelig dersom det fortsatt er et så stort etterslep på utdanningen av deltidsansatte i brannvesenet.

– Jeg håper denne rapporten kan bidra til at det blir økt fokus på hvor viktig det er å øke kompetansen i brannvesenet, sier Mellum til TV 2.

– Har ikke nødvendig kompetanse

KRITISK: Leder Bjørn Rønning i Norsk Brannmannsforum mener mange ansatte i brannvesenet ikke har nødvendig kompetanse. Foto: NTB scanpix

Leder Bjørn Rønning i Norsk Brannmannsforum, som representerer rundt 2500 heltidsbrannpersonell og rundt 5000 deltidsbrannpersonell her i landet, er kritisk til at de ikke har nok kompetanse for å gjøre jobben sin.

– Landets brannvesen har dessverre ikke kompetansen vi trenger for å yte den tjenesten vi er satt til, sier Rønning.

Han forteller at tidligere skulle de bare slukke branner, men de siste årene er tjenesten blitt stadig mer kompleks.

– Politiet er lenger unna, mens brannvesenet er tilstede i kommunen. Dette fører til at brannvesenet får en del andre oppgaver som de ikke har nok opplæring til å gjøre, sier Rønning.

Kommuneøkonomien avgjør

Foreningslederen sier at midlene til kompetanseheving for deltidsansatte i brannvesenet ble frem til 2017 rammeoverført fra staten. Men at det nå er slutt på rammeoverføringene, og kommunene må ta disse midlene fra kommunebudsjettet,

– Det er beklagelig at kommunene må koste utdanningen til personer i brannvesenet av egen lomme, sier Rønning.

Leder Jan-Olav Vagle i utrykningspersonellets fellesutvalg sier at det er mange som kjører utrykning som har uttrykt at de får for lite kompetanse.

– Det er dessverre den enkelte kommunes økonomi som avgjør hvor mye trening og etterutdanning de deltidsansatte i brannvesenet får. Brannpersonell i noen kommuner, blant annet på Vestlandet og i Nord-Norge, har kontaktet oss og spurt hva minimumskravet for opplæring er, sier Vagle til TV 2.

Ønsker nye krav

I havarikommisjonens granskingsrapport av dødskrasjen med brannbilen i Sogndal, stiller kommisjonen seg kritisk til at det ikke er krav om spesifikk vedlikeholdstrening med tyngre kjøretøy.

Statens Havarikommisjon anbefaler Statens vegvesen å vurdere å innføre krav til dokumentert vedlikeholdstrening ved fornyelse av kompetansebevis for utrykningskjøring.

Havarikommisjonen er også kritisk til at det blir benyttet lette kjøretøy under vedlikeholdstrening, og mener at det er viktig at førerne i brannvesenet er kjent med kjøreegenskapene til tunge utrykningskjøretøy.