Hei Benny! I disse tider snakkes det om at elblfordelene skal bort, eller reduseres.

Hvis man tar en VW e-Golf og legger på fulle avgifter og moms: Hvordan kommer den ut i forhold til en tilsvarende utstyrt vanlig tilsvarende fossil-Golf?

Benny svarer:

Heisann og takk for interessant spørsmål.

Det er varslet at noen av de gode intensivene ved å eie elbil vil fases ut på sikt. Kanskje først og fremst ved bruk av elbilene.

Allerede nå må man betale bompenger, bruk av kollektivfelt har fått restriksjoner, det er færre gratis parkeringsplasser og ladestasjoner osv.

At det gradvis også innføres noe moms og avgifter må vi nok også forberede oss på.

Om vi ser på importprisene, uten moms og avgifter på en VW e-Golf og en tilsvarende VW Golf med 115 hk. bensinmotor, ser vi hvorfor elbiler selger så godt i Norge.

For den dyreste bilen er faktisk den billigste!

La meg forklare: Importprisen på en VW e-Golf er 326.200 kroner, mens en tilsvarende 115 TSI med DSG girkasse koster 217.794, uten moms og avgifter.

Forklarer det høye elbil-salget

e-Golfen koster altså over 100.000 kroner mer inn til Norge. Mens de to bilene har ganske lik ut-pris, på henholdsvis 335.000 kroner (e-Golf) og ca. 350.000 kroner for bensinbilen. (Avhengig av utstyrsnivå / girkasse etc). Det skiller jo også litt på både utstyr og motoreffekt. Så sammenlikningen blir ikke helt eksakt.

Moms (52.865 kroner) og avgifter (60.441 kroner) på bensinbilen, gjør at den blir dyrest. Selv om den egentlig er billigst.

Dersom e-Golf skulle avgiftsbelastet på lik linje med andre fossile biler i dagens avgiftssystem, ville den fortsatt hatt kr 0,- i engangsavgift fordi CO2-fradraget for 0 gram CO2 ville kompensert for vektavgiften (på samme måte som en del ladbare hybrider har kr 0,- i avgift i dag). Moms hadde selvfølgelig kommet på toppen. Det kan nok på litt sikt skje, da trolig som en innfasing.

Dette forklarer jo også hvorfor det selges få elbiler ute i Europa i forhold til her hjemme. Der er de rett og slett lite konkurransedyktige på pris. De er for dyre i forhold til sine fossile-søsken. Det er jo få andre land enn Norge som har bilavgifter, så man har ikke avgiftslette som virkemiddel å lokke potensielle elbil-kjøpere med.

Håper dette belyste spørmålet ditt.

