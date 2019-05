I podkasten «Beyond Victory» snakker Nico Rosberg og Daniel Ricciardo om den psykologiske krigføringen innad i Formel 1-miljøet.

Ricciardo kjører for Renault, mens Rosberg har lagt opp.

Sistnevnte ble verdensmester i 2016. Lenge før den tid var han lagkamerat med Michael Schumacher i Mercedes, etter at den tyske legenden bestemte seg for å gjøre comeback.

Rosberg forteller om en Schumacher som hele tiden forsøkte å psyke ham ut.

– Over tre år var han «Mr. Mind Games». Han trengte ikke engang å prøve, det falt bare naturlig inn for ham. Fra morgen til kveld prøvde han bare å sette meg ut av spill og ødelegge selvtilliten min, hevder Rosberg i podkasten, ifølge news.com.au.

Den finsk-tyske eks-verdensmesteren trekker frem en dohistorie som eksempel. De to stod overfor en kvalifiseringsrunde i forkant av legendariske Monaco Grand Prix, og det var bare ett toalett i garasjen.

Rutinen for Formel 1-førerne er å gjøre sitt nødige like før de setter seg i bilen. Å være tissetrengt og kjøre i 300 kilometer i timen, er tross alt ikke en ideell kombinasjon.

– Jeg var i fullt panikkmodus

Derfor pleide alltid Rosberg å gå på do ti minutter før han skulle kjøre. Da visste han at han hadde to minutter på seg, før han måtte skynde seg opp til banen for å sette seg i bilen.

Nico Rosberg er blitt verdensmester én gang, men har nå lagt opp. Foto: Herbert Neubauer

– Jeg banket på døren, for den var alltid låst. «Nico her, la meg slippe inn». For vanligvis var det mekanikerne som var der. Da visste de at jeg måtte prioriteres, foklarer Rosberg.

Men denne gangen var det Schumacher som okkuperte toalettet. Formel 1-legenden vikte ikke en tomme for lagkameraten.

Ifølge Rosberg ventet Schumacher helt til siste sekund før han gikk ut.

– Jeg var i fullt panikkmodus, for jeg kunne ikke kjøre kvalifiseringen med full blære. Det er noe av det verste som finnes. Jeg hadde ikke noe valg, så jeg fant meg en bøtte i hjørnet, forteller Rosberg.

– Mens jeg står der med bøtten min, kommer Michael ut døren og rasker på siden det bare er sånn to sekunder til kvalifiseringen. Denne typen spill pågikk hele tiden, fortsetter han, som understreker at det aldri var urettferdig eller ondskapsfullt – men at Schumacher balanserte på en smal line.

Kom med sjelden uttalelse

Schumacher var involvert i en alvorlig skiulykke i 2013. Den tyske legenden pådro seg alvorlige hodeskader da han kjørte off-pist slalåm i Méribel i de franske alpene sammen med sin sønn. I et halvt år lå han i koma på sykehuset.

Da han fylte 50 år i januar, kom familien hans med en sjelden uttalelse.

– Vi kan forsikre dere om at han er i de beste hender, og at vi gjør alt som er menneskelig mulig for å hjelpe ham. Vi ber om forståelse for at vi følger Michaels ønsker, og holder noe så sensitivt som en persons helse, privat, skrev familien på Facebook.

Schumachers sønn, 20 år gamle Mick Schumacher, er en lovende Formel 1-sjåfør. I april imponerte han i et testløp, der han havnet seks tideler bak supertalentet Max Verstappen.