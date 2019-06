Her løper han inn og dreper 31-åring – nå er morderen politiets viktigste vitne

– Dette var en målrettet handling. Det fremstår som en ren henrettelse, sier aktor Kristin Røhne.

13. august i fjor satt to menn i en Golf utenfor en bensinstasjon på Ensjø i Oslo. Begge to var kjenninger av politiet, og de hadde kommet til stasjonen for å gjøre kriminelle forretninger.

Duoen visste ikke at de hadde blitt lokket i en felle.

Plutselig kom en bil kjørende. I den satt en portugisisk 42-åring. Han var ruset og hadde med seg våpen. Portugiseren gikk ut av bilen og begynte å skyte mot de to mennene i Golfen.

Den ene kom seg i sikkerhet bak en container, mens 31 år gamle Aqeel Shahzad forsøkte å flykte inn på bensinstasjonen. Skytteren fulgte etter.

Overvåkningsvideoen viser at den 41 år gamle drapsmannen brukte åtte sekunder fra han gikk inn til han forlot stasjonen. I mellomtiden rakk han å avfyre tre skudd som tok livet av Shahzad.

STOR ETTERFORSKNING: Politiet etterforsket saken i rundt to år før de fikk et gjennombrudd. (Foto: NTB Scanpix)

La kortene på bordet

Nå, nesten syv år etter drapet, er saken ferdig behandlet i Borgarting lagmannsrett. Fire menn har de siste ukene sittet på tiltalebenken.

Men trolig hadde det aldri blitt noen rettssak hvis ikke det var for mannen som erkjenner å ha utført drapet.

Han rømte landet etter drapet i 2012, men i 2014 ble han pågrepet av politiet i Nederland og deretter utlevert til Norge. Da valgte 42-åringen å legge kortene på bordet.

– Han erkjente drapet med en gang, i tillegg forklarte han seg om andre involverte. Blant annet en oppdragsgiver og en annen som hjalp til forut for drapet, sier aktor Røhne.

AKTOR: Statsadvokat Kristin Røhne. Foto: NTB Scanpix

Ni års strafferabatt

På bakgrunn av portugiserens forklaring tok påtalemyndigheten ut tiltale mot ham og tre andre menn.

En 32-åring anklages for å ha bestilt drapet. Aktor ber om 19 års fengsel for ham.

En 34-åring er tiltalt for medvirkning til drap. Aktor ber om 14 års fengsel for ham.

En 32-åring er også tiltalt for medvirkning til drap. Aktor krever at han dømmes til fengsel i 17 år.

Samtlige nekter straffskyld etter tiltalen.

Mannen som utførte selve drapshandlingen, ligger an til å få kraftig strafferabatt.

Utgangspunktet for det han er tiltalt for, er 21 års fengsel. I sin prosedyre ba aktor Kristin Røhne om 12 års fengsel for portugiseren.

Elden reagerer

Ettersom han allerede har sittet fem år i varetekt, kan han være en fri mann om tre år. Aktor mener det er gode grunner til å gi 42-åringen kraftig strafferabatt.