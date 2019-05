Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny! Vi er tre kompiser som har bestemt oss for å prøve oss litt på kjøp og salg av bruktbiler. Vi har ingen forventninger om rikdom og luksus, men heller en fin felles hobby med potensiale for en liten bi-inntekt.

Har du noen tips til oss før vi går i gang? Da tenker jeg mest på hvordan vi kan gjøre gode kjøp, hva vi bør se etter, hva vi bør holde oss unna osv. Er det noen smarte/enkle ting vi kan gjøre med bilene for å høyne verdien? Vi har ikke planer om å kjøpe reparasjonsobjekter - men enkle reprasjoner med kjente feil kan vi gjøre.

Vi har tilgang til verksted og det meste av verktøy. En av oss har erfaring med diverse bilpleie (vask, polering, foliering og solfilm), en av oss er god på å skru og den siste er flink til å ta bilder og skrive gode salgsannonser.

Kan også nevne at vi bor i Finnmark, og det er her vi blir å selge bilene. Har lagt merke til at bruktbilprisene i Finnmark jevnt over er høyere enn resten av landet. Stasjonsvogn, motorvarmer, hengerfeste, god motor og webasto er noen av stikkordene som beskriver markedet i Finnmark. I tillegg er ikke folk redde for å kjøpe biler med relativt høy kilometerstand.

Vi ser for oss å kun ha én bil å klargjøre/selge av gangen, og vi har ingen problemer med å hente biler over hele landet for så å kjøre dem opp hit.Håper på noen gode tips eller råd. Takk!

Benny svarer:

Heisann, dette har jeg sans for! Det er mange som har begynt i det små og etter hvert vokst seg store på bilsalg. Og det er også veldig mange som har dette som hobby og "attåtnæring" til andre ting. Det er klart det er mulig å tjene penger på å drive med bruktbil!

Helt overordnet handler dette om én ting: Å selge for mer enn dere selv betaler for bilene. Så enkelt, men også noen ganger så vanskelig.

Det høres ut som dere utgjør en veldig god kombinasjon her. Dette med å kunne skru er svært viktig. Da kan dere få gjort ting med bilene som det ellers kan koste store summer å få gjort på et verksted. Min første tanke er derfor at det kan være smart å kjøpe biler som trenger litt enkle reparasjoner og shining. Biler som trenger reparasjoner oppleves ofte som ukurante i bruktmarkedet. De som ikke kan skru selv (det er mange), vil da som regel sjekke hva det koster å få det gjort på et verksted og la det diktere prisen.

Vi snakker her biler som kan være tungsolgte. Dermed har dere også gode muligheter til å prute på prisen.

Et godt tips er også å konsentrere dere om noen bilmodeller som er relativt lettsolgte. Å omsette bilene kjapt er viktig, biler som står er bare død kapital. Lag dere autosøk på aktuelle modeller, følg med på prisbildet og hvor kjapt de blir solgt. Da får dere fort en pekepinn på hvor kurant bilen(e) er, og hva de går for.

Fikk sjokk-beskjed: Reparasjonen koster like mye som bilen er verdt

Det gjelder å kjøpe billig og selge så dyrt som mulig, da tjener man penger på bruktbil.

– Vær ærlig!

At dere holder til i en del av landet med høye bruktbilpriser er også helt klart en fordel. Det er nå en gang slik at mange helst vil kjøpe bil i nærområdet sitt. Både fordi man da slipper reise og ikke minst fordi det kan føles tryggere.

Det dere beskriver her høres ut som en veldig god definisjon på en "Finnmarks-bil". Da ville jeg letet opp slike biler, kjørt dem hjem og gjort det som skal til for å få dem gode og fine.

En fersk EU-kontroll og tilstandsrapport fra NAF/et bilverksted er også veldig smart. Det er en viktig trygghet for mange kjøpere. Det virker seriøst og øker muligheten for god pris og raskt salg av bilen.

Å lage gode annonser kan heller aldri undervurderes. Det er altfor mange som tar for lett på den jobben. Ha som utgangspunkt at kjøperne vil vite mest mulig om bilen. Husk også gode bilder.

Et lite ekstra-råd til slutt: Vær ærlig! Det lønner seg alltid i det lange løp. Fornøyde kunder er de beste ambassadørene dere kan ha. De kommer tilbake og de sprer ofte det glade budskapet: At dere er bra folk å kjøpe bil av.

Jeg håper dette er til litt hjelp og ønsker dere all mulig lykke til! Hyggelig hvis dere tar kontakt igjen etter hvert og forteller hvordan dette går!

Bilkjøp uten å tape penger? Klart det er mulig!

