Høydramatisk Paradise-finale: Måtte avgjøres med fotofinish

Etter en dramatisk sesong preget av sjalusi- og trekantdrama, sex, brutte løfter, svensk latter og fyll, er årets 48. og siste episode av Paradise Hotel ved veis ende.

Torsdag kveld ble vinneren av den ellevte sesongen kåret ved bassengkanten i Mexico.

Fikk flest stemmer

Etter å ha danket ut radarparet Sofie Karlstad (24) og Mario Reira (21) ved å få flest jurystemmer, var det Marthe Elise Brenne (21) og Adrian Sjursen Ådland (22) som endte opp sammen i troskapstesten.

Med en halv million kroner i potten, rakk programleder Triana Iglesias å legge seks gullbarrer på bordet – tilsvarende 300.000 kroner – før begge kulene deiset i bakken.

Det blotte øyet kan slite med å se hvem sin kule som traff murgulvet først, men ved hjelp av fotofinish ble det til slutt klart at Sjursen Ådland var raskest.

Nytt av året er at de to vinnerne må dele pengesummen seg i mellom. Det vil si at Brenne kunne dra hjem til Norge 200.000 kroner rikere enn da hun ankom hotellet, mens det på Sjursen Ådlands sjekk vil stå 300.000 kroner.

Skal spandere ferietur

22-åringen sier til TV 2 at pengene er øremerket leilighet, litt kos og en tur til Amsterdam med Paradise-kollega Severin Fromreide. En ferie bergenseren tror kommer til å bli «frodig».

– Det føles så bra! Jeg har gått rundt i evigheter med mye trykk i meg. Endelig kan jeg juble. Det føles bra, og jeg gleder meg, sier han på telefon til TV 2.

– Hvordan var det å danke ut Mario og Sofie?

– Det var passe tilfredsstillende. Det føltes bra. Gni det litt inn. Men det var overraskende god stemning etterpå, forklarer han om paret som hele tiden har vært hans motstandere.

Sjursen Ådland følte at tiden sto stille de minuttene det var usikkerhet omkring hvem sin kule som traff bakken først.

– Det var lange sekunder og minutter. Jeg hadde en følelse på at det var meg, for jeg hørte at min knuste. Men jeg var ikke sikker. Tiden sto stille, forteller han, og røper at han hadde kastet kula på alle de andre deltakerne utenom Jamilla Wais.

Angrer ikke

Selv angrer ikke bergenseren på noe av det han gjorde inne på skandalehotellet. Etter hjemkomsten er det Jamilla og Severin han har hatt mest kontakt med.