Støre krever avklaring om elbiler og veiprising

– Det blir satt rekord i bompengeinnkreving mens Frp har finansministeren og samferdselsministeren. I Stortinget nå ligger det tre store veiprosjekter som delvis skal finansieres med bompenger, sa Støre, og viste til at Frp sa ja til de tre prosjektene tirsdag.

Han viste i Stortingets muntlige spørretime onsdag til et forslag fra Arbeiderpartiet om veiprising og at staten skal ta en større del av bompengeregningen og utfordret finansminister på tre konkrete områder:

– Er det aktuelt for regjeringen å følge Frps landsmøte og bruke betydelige penger fra våre barns pensjonsfond for å redusere bompenger? spurte han, og fulgte opp:

– Er det aktuelt for regjeringen å endre elbil-fordelene nå, slik Frps finanspolitiske talsmann åpner for? Er det aktuelt for regjeringen å utrede veiprising, som er mer rettferdig og treffsikkert?

Rører ikke elbil-fordelene

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier veldig mange bilister nå opplever at belastningen begynner å bli for stor, og at regjeringen tar debatten på alvor.

– Vi har gjort en jobb for å redusere bompengebelastningen. Vi har spart bilistene for nesten 4 milliarder kroner, sa hun, og viste til at det er 4 milliarder bilistene ikke ville blitt spart for hvis Ap og Sp hadde makten.

– Jeg registrerer at mange partier nå gjør opprør mot egen politikk, sa Jensen.

Om forslaget fra Frps finanspolitiske talsmann på Stortinget, Sivert Bjørnstad, om å innføre moms på elbiler allerede fra 2020, sa Jensen:

– Elbilpolitikken ligger fast i denne perioden.

Bjørnstad fremholder at hans forslag vil innbringe 7 milliarder kroner, som kan brukes til å redusere bompengebelastningen.

Støre ville også vite om det er aktuelt for regjeringen å gjennomføre Nasjonal transportplan uten bruk av bompenger. Frps landsmøte vedtok i vår å bruke 100 oljemilliarder på å slette bompengegjeld.

– Ambisjonene om å fortsette å bygge ut god infrastruktur over hele landet ligger fast, svarte Jensen.

Veiprising

Samtidig har Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim tatt til orde for et bredt forlik om veiprising, et system som både Venstre og KrF og også Ap, er positive til, men som Frp går mot. Prinsippet er at man betaler for når, hvor og hvor langt man kjører.

Jensen uttrykte skepsis til forslaget om veiprising.

– Det er å flytte taksameteret rett inn i bilen. Det løser ikke bompengeutfordringene, sa hun.

– Jeg åpnet ikke for nå å innføre et veiprisingssystem. Regjeringen har i plattformen sagt at vi skal gå gjennom hele bilavgiftssystemet, for å se hvordan det kan bli mer bærekraftig i fremtiden. Vi sitter ikke og venter, sa finansministeren.