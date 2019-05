Tirsdag ettermiddag kom Anna-Maja Helgesdotter Andersen (36) til His kirkegård i Arendal for å besøke storebrorens grav.

– Han døde før jeg ble født. 26. mai hadde han bursdag, så vi hadde satt flagg og blomster ved graven hans, forteller Andersen til TV 2.

Men da 36-åringen kom frem til graven tirsdag, ble hun møtt av et uhyggelig syn.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Knust lykt

Storebrorens grav hadde vært utsatt for hærverk. Flagget de hadde plantet var knekt, og blomstene var revet opp.

– Andre barnegraver var også ramponert. Til sammen var 12 graver rammet, og det var utelukkende barnegraver, sier Andersen.

Hun ringte først til faren, før hun ringte til de som er ansvarlig for kirkegården. Ved en av gravene fant 36-åringen blant annet en knust engel.

– Blomster var revet opp med rota, og pynt var slengt rundt og knust. En av gravene hadde også en lykt som var knust.

– Blir lei meg

Andersen mener vandaliseringen er utrolig respektløs, både overfor de døde og de pårørende.

– Dette er ikke greit i det hele tatt, særlig det at det bare var barnegraver. Det er veldig tydelig at dette ikke var rådyr.

Hun er usikker på om dette er resultatet av lite gjennomtenkt «bølling» eller planlagt hærverk.

– Dette er barnegraver helt fra tilbake til sekstitallet, som blir stelt og holdt i god stand. Jeg blir lei meg når jeg ser slikt, sier Andersen.

Politiet undersøker

Seksjonsleder for etterforskning i Arendal, Wigdis Irene Songedal, bekrefter at politiet mottok en melding litt over klokken 18 tirsdag.

– Meldingen gikk på skadeverk på en kirkegård, i et område med barnegraver. Senere på kvelden reiste politiet og foretok åstedsundersøkelser, tok bilder av skadeverket og opprettet sak, sier Songedal til TV 2.

Politiet holder foreløpig alle muligheter åpne for hva som kan ha skjedd, og utelukker ikke at dyr har vært involvert.

– Vi har fått inn vitneobservasjon fra en person som var på kirkegården midt på dagen, som forteller at det ikke var noe galt på det tidspunktet. Dersom noen har sett noe mistenkelig ved kirkegården mellom klokken 13 og litt over 18, ønsker vi opplysninger om det, sier Songedal.