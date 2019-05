Se Chelsea-Arsenal fra kl. 20.00 på TV 2 og Sumo.

Onsdagens Europaliga-finale i Baku gir så mye mer enn et trofé - i alle fall for Arsenal.

Chelsea havnet på tredjeplass i Premier League og fikk med det den viktige inngangsbilletten til Champions League.

Resultat trumfer prestasjon

For Arsenals del ble det nok en sesong utenfor topp seks. Derfor seier i Europaliga-finalen den eneste veien til Champions League for Emerys menn.

– Sesongen vil være en fiasko om de ikke vinner finalen. Det er akkurat som med Manchester United. Så brutalt er det, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

I sin første sesong som Arsenal-manager måtte Emery til slutt innse at topp fire-toget forlot perrongen etter en elendig avslutning på sesongen. Spesietl borteformen har vært svak.

Spillet og prestasjonene er imidlertid blitt bedre i kjølvannet av Arsène Wengers regjeringstid, mener Huseklepp. Det betyr imidlertid lite om det ikke resulterer i noe.

– Jeg skal være ærlig å si at det kanskje er litt flåsete å si det, men sånn er det blitt. Det er seks store klubber i Premier League som alle er avhengige av å spille Champions League. Arsenal har derfor alt å tape i finalen mot Chelsea, sier Huseklepp.

Tre ganger tidligere har Unai Emery ledet Sevilla til seier i Europaligaen. Onsdag kveld kan bli den fjerde gangen spanjolen løfter trofeet i Europas nest største klubbturnering.

– Arsenal har tatt noen steg videre under Emery, men det teller lite om de ikke vinner finalen. Uten Champions League vil det også være vanskelig å tiltrekke seg de aller beste spillerne, sier Huseklepp.

Mener Arsenal er favoritt

Mellom Emery og trofeet står et Chelsea-lag som ikke er til å bli kloke på. Maurizio Sarris mannskap har svinget i prestasjonene som en jojo. Likevel står blåtrøyene igjen med tredjeplass i Premier League, finaletap i ligacupen og finale i Europaligaen.

For Sarri og Co. er det å vinne trofeet og frarøve London-rivalen spille i Champions League motivasjon nok til å gi det lille ekstra. Selv om oddsen er på Chelseas side, holder Huseklepp likevel Arsenal marginalt som favoritt.

– Det er to jevne lag, og det skilte kun to poeng mellom dem på tabellen. Jeg tror på en kamp med mye mål, fordi det er to lag som begge er bedre offensivt enn defensivt. Chelsea har den desidert beste spilleren i Hazard, men Aubameyang og Lacazette har vært gode for Arsenal. Om jeg skal tro noe, så må jeg si Arsenal.