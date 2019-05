Slik blir fotball-VM på TV 2 og NRK

Både TV 2 og NRK topper sine lag for å følge det norske landslaget på veien gjennom sommerens store høydepunkt for fotballinteresserte. VM i fotball for kvinner sparkes i gang i Frankrike 7. juni og avsluttes med finalekamp fire uker senere.

Gjennom fire uker kan publikum følge sine favorittlag, inkludert Norges landslag, i kvinnenes fotballmesterskap, helt fram til finalekampen søndag 7. juli.

Se sendeskjema lengst nede i saken.

Årets fotball-VM blir det femte gang på rad der NRK og TV 2 deler på senderettighetene til et stort internasjonalt fotballmesterskap.

Til sammen 52 kamper deles likt mellom de to kanalene i årets mesterskap.

– Vi har etter hvert et velsmurt samarbeid med gode kolleger i NRK der vi utfyller og løfter hverandre på de store anledningene, sier Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2.

Begge kanaler er stolte av sammen å kunne tilby seerne den beste dekningen av årets høydepunkt for fotballinteresserte.

– Vi er glade for at det gode samarbeidet fortsetter og at vi sammen gjør det enkelt for publikum å holde oversikt over hvilke kamper som sendes hvor, sier NRKs sportsredaktør, Egil Sundvor.

SAMLET LAG: NRKs og TV 2s eksperter og kommentatorer.

NRK med ny ekspert på laget

– Det er veldig gledelig å se at kvinnefotballen nå virkelig skyter fart, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har store norske profiler og et svært spennende landslag. Forventningene er høye til sommerens store fotball-begivenhet, sier Sundvor.

NRK nyeste tilskudd i staben er tidligere toppseriespiller Melissa Wiik, nå trener for Sandefjord Fotball Kvinner i 2. divisjon. Hun blir nå fast ekspertkommentator i studiosendingene fra Marienlyst.

– Vi er enormt fornøyde med å få en så kunnskapsrik kommentator som Melissa Wiik om bord. Med sine 63 kamper for landslaget og som tidligere toppscorer for Asker, har hun bred erfaring fra norsk toppfotball. I tillegg har hun tydelige meninger og god formidlingsevne, sier NRks sportsredaktør.

NRK satser sterkt på å være til stede I Frankrike både på TV, nett og i sosiale medier både før, under og etter kampene, og sender dessuten alle kampene fra kvartfinaler og ut på radio, i tillegg til alle Norges kamper.

NRKs lag: