Kreftsyke Emthe (42) fikk en grusom beskjed – et innlegg på Facebook brakte håpet tilbake

– Det var godt å få den responsen, og ganske overveldende. Jeg håper dette kan bidra til Emthe finner den perfekte donoren. Jo flere som melder seg, jo større sjanse er det, sier Wenche.

Emthe sier det tok helt av, og at hun svarte på rundt 1000 meldinger i løpet av helgen.

– Folk fra hele verden har meldt seg for å bli donorer og sjekke om de er en match. På mandag var det fullstendig kaos hos legekontoret og Blodbanken i Ålesund. Blodbanken har sagt at de må sette inn ekstra folk for å ta unna alle de nye blodgiverne før ferien, sier Emthe.

Vil hjelpe andre

Emthe sier det gir et godt kick å se at så mange engasjerer seg, og at det finnes så mye hjertevarme rundt omkring. Flere som ikke kan bidra med blod, har i stedet bidratt økonomisk.

– Nå har også ungdom begynt å engasjere seg, og deler ut brosjyrer til hverandre. Man ønsker seg jo særlig unge gutter som blodgivere, sier Emthe.

Hun jobber nå hardt for å holde motet oppe, og er glad for støtten fra familie og venner. Innstillingen hennes er det skal gå bra, og at det må finnes noen der ute som matcher som donor. Hun innrømmer samtidig at hun er redd.

– Livredd for behandlingen og livredd for å dø. Livredd for å dø ifra barna mine og ikke oppleve å bli bestemor. Det er så mye i livet jeg vil utrette, og jeg er ikke klar for å legge meg ned enda, sier Emthe.

42-åringen er utdannet familieterapeut, og jobbet tidligere med pårørende innen helse og rus.

– Jeg har lyst til å bruke erfaringene fra det jeg opplever nå til å hjelpe andre, for eksempel familier med kreftproblematikk. Kanskje det er en mening bak dette.