Det er stor forskjell på folk. Noen tar litt lettere på livet enn andre.

Det gjelder, i aller høyeste grad, også bilholdet vårt. Noen gir mer eller mindre blanke, kjører med vinterdekk hele året og vasker knapt nok bilen sin.

Andre har et visst system. De skifter hjul, de vasker innimellom, tar den årlige servicen og EU-kontrollen innen fristen.

Så finnes det de som er enda litt mer nøye, som nesten alltid har ren bil og som er godt over middels opptatt av bilens ve og vel.

Så har vi en siste kategori. Hvor få av oss alminnelige hører hjemme. Nemlig petimeterne. De som er så nøye på det og så redde for bilen sin at du nesten ikke tør å nærme deg den, eller sette deg inn i den. For disse menneskene betyr små detaljer som de fleste av oss ikke tenker på – mye!

Begynte som en Porsche-greie

For eksempel hvordan den lille senterkoppen midt i felgen er montert. Altså hvordan logoen står.

Hallo! En bilfelg er rund. Hvordan kan logoen i en senterkopp stå i forhold til noe da? Tenker du kanskje ...

Det er på sett og vis riktig. En felg er helt rund og dermed symmetrisk. Med unntak av en liten ting. Ventilen.

Så om du vil være med i denne lille og eksklusive gjengen som gjør alt riktig, så MÅ du altså montere senterkoppen riktig i forhold til ventilen. Det vil i praksis si at logoen på senterkoppen skal stå vannrett når bilen er parkert med ventilen nederst på hjulet.

Slik gikk de fra raring til luksusbil

"Riktig" montert. Her er logoen vannrett i forhold til ventilen...

Har spredd seg

– Broom-Benny, du som er bilekspert – kjenner du til dette fenomenet?

– Ja, ja... Absolutt. Jeg tror dette var en greie som Porsche begynte med i sin tid. De ivrigste Porsche-gutta har vært nøye på akkurat dette i mange, mange år. Men det finnes de som slurver også og som ikke er helt klar over denne litt uskrevne regelen.

– Så har dette spredd seg videre til andre bilmiljøer også. Så nå er det vel strengt tatt ikke bare en Porsche-greie mer, men en ide og en trend som flere andre, som liker å ha ting litt på stell, har adoptert.

Porsche gir kundene sine en liten påminnelse om dette.

Dette var noe av det tøffeste du kunne eie

Du velger selv

– Så det du sier nå er at dette er ganske vanlig?

– Vanlig og vanlig, fru Broom... Det er vel ikke det, men noen av oss liker bare å ha det slik, uansett bilmerke.

– Oss??? Ikke si at ...

– Ehh jo... Jeg har det slik på en av mine biler, selv om det ikke er Porsche. Men ikke på bruksbilen min og jeg kjenner at det plager meg litt, så det skal fikses der også, innrømmer en litt brydd Broom-Benny.

Han innrømmer også at det trolig er snakk om en gammel "yrkesskade" etter tiden som Porsche-mekaniker og senere Porsche-eier. Da ble dette prinsippet fulgt.

Om du også vi følge trenden, så vet du da hva du må gjøre, Du må ut i garasjen for å sjekke, og trolig snu litt på senterkoppene dine. Om du gidder, da. For bilen din går nemlig like godt om de ikke står helt "riktig", så du velger selv.

Takk og pris for det, vil noen av oss si...

