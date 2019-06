Norges mest solgte bil så langt i år kommer fra Tesla og heter Model 3.

Forventningene til det som har blitt kalt "folke-Teslaen" har vært store. Norske kunder hadde ventet lenge og vel, da de første eksemplarene begynte å komme på nyåret.

I mars tok det helt av. Da kom det flere skipslaster med biler, samtidig som Tesla gjennomførte et utleveringsmaraton som savner sidestykke.

Den måneden satte Tesla Model 3 ny rekord for antall registrerte eksemplar av en bilmodell i én måned, totalt fikk 5.315 Model 3 norske skilter i mars.

Skipslaster på vei

– Vi kommer ikke til å tallfeste hvordan vi ser for oss resten av året. Men det er fair å si at det blir en normalisering fremover, etter dette pushet, sa PR- og kommunikasjonssjef i Tesla, Even Sandvold Roland, til Broom den gangen.

Mange av dem som fikk bil i mars hadde ventet lenge på den. Det ble anslått at Tesla tok unna mye av køen som hadde bygget seg opp. Samtidig gikk de ut og lovet kort leveringstid for de som nå ville bestille en ny Model 3.

Tesla kommenterer konsekvent ikke bestillinger eller salg, men mye tyder på at vi går mot en ny topp for Model 3 i juni. Det er kjent at det har kommet mange biler til landet helt i slutten av mai – og at flere skipslaster er på vei.

Model 3 den minste og rimeligste av Teslas modeller. Det har gitt suksess i Norge.

Innspurt

– Ja, Tesla kommer til å utlevere og registrere svært mange biler i juni. Det behøver man ikke være spåmann for å kunne forutse, sier Per Morten Merg, daglig leder for nettstedet Bilbransje24.no som først skrev om Tesla-boom i juni.

Merg har jobbet tett mot norsk bilbransje i mange år og er en av dem som vet mest om hva som rører seg ute i markedet.

– Dette har blant annet å gjøre med Teslas måte å drive på, med kvartalsvis rapportering til eiere og børs. Juni er siste måned i andre kvartal. Dermed blir det innspurt for å levere best mulig tall, sier Merg.

Ikke realistisk, men...

Første kvartal 2019 ble økonomisk sett dårligere enn det Tesla tidligere hadde anslått. Nå går det rykter om at det lugger for salget av Model 3 hjemme i USA. Da blir det lille, norske markedet ekstra viktig.

Per Morgen Merg i bilbransje24.no spår ny Tesla-boom i juni.

– Det er åpenbart at Tesla sender biler dit de lettest kan selge dem. Vi har kilder på at Tesla har kommunisert et salgsmål på 14.000 biler i Norge, første halvår i år. Det betyr at de mangler rundt 5.000 biler, forteller Merg.

– Er det realistisk å klare det på en måned?

– Egentlig ikke, og køen av kunder som venter er betydelig mindre nå. Samtidig har Tesla tidligere vist at de klarer ting andre i bilbransjen neppe ville forsøkt på en gang. Det de gjorde i mars, med å levere ut til sammen over 5.800 nye biler, var en ekstrem logistikkprestasjon. Det gikk nok litt over stokk og stein for noen biler og kunder, men Tesla klarte og erfaringene de gjorde kan nok komme godt med senere, sier Merg.

Soleklar førsteplass

Han tror også at noen elbil-kunder nå begynner å frykte at dagens situasjon med null moms og avgift kan gå mot slutten og at bilene kan bli dyrere.

– Senest sist uke så vi et utspill fra Fremskrittspartiet rundt dette. Det ble riktignok kjapt avkreftet av FrPs egen finansminister, men det at diskusjonen er der, skaper usikkerhet. Kanskje bidrar det til at noen flere hopper ned fra gjerdet og kjøper elbil i tiden fremover, tror Merg.

Hvis det virkelig blir en ny boost for Modell 3 i juni, vil det gi bilen en soleklar førsteplass på registreringsstatistikken så langt i 2019. Den er så langt nær 3.000 foran VW Golf. Ja, da må det sannsynligvis en fullstendig kollaps i andre del av året til, hvis noen andre bilmodeller skal ha mulighet til å gi Model 3 reell konkurranse om nummer én-plasseringen i Norge.

Model 3 knuser konkurrentene på kombinasjonen pris og rekkevidde, det blir godt mottatt i elbil-landet Norge.

Kom med hengerfeste

Even Sandvold Roland i Tesla vil ikke kommentere noe rundt salgstall i juni, men sier dette om situasjonen for Model 3 nå:

– Vi opplever fortsatt god interesse for Model 3, og særlig etter lansering av hengerfestet. Model 3 treffer godt på det nordmenn vil ha når det kommer til pris, rekkevidde og praktiske egenskaper.

