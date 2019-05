BMW er blant bilprodusentene som virkelig har satset på SUV-er de siste årene. Det som startet med velvoksne X5 har blitt til en stor og mangfoldig familie.

Nå tilbyr BMW en lang rekke SUV-er, fra X1 og opp til flaggskipet X7.

Bestselgeren er nettopp X1. Siste generasjon av den ble lansert i 2015 og vokste seg da opp mot familieklassen.

X1 har solgt jevnt og trutt i Norge. Nå oppgraderes den kompakte SUV-en med ny teknikk og design. Samtidig bekreftes det en svært viktig nyhet for det norske markedet: Nemlig at X1 skal komme som ladbar hybrid.

Evigklok oppskrift

X1 xDrive 25e heter den da, modellen kommer på markedet første kvartal neste år.

– BMW X1 var den mest solgte X-modellen til BMW på verdensbasis i 2018. Når modellen nå oppgraderes, er det etter den evigkloke oppskriften «dont´t change a winning concept», sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør i BMW Norge.

Utvendig får X1 små og subtile endringer som gjør at den får flere fellestrekk med de nye modellene i BMWs X-familie. Samtidig får de ulike designpakkene Sport Line, xLine og M Sport mer unike trekk.

X1 er minst av BMWs SUV-er, men plassmessig duger den som familiebil for mange.

Lavere utslipp og forbruk

Sett forfra er det den nye grillen, støtfangeren og lyssignaturen som først og fremst kjennetegner den oppgraderte modellen. Bakfra er det støtfanger og lyssignaturen i de tilgjengelige LED-lyktene som er de markante endringene.

Med oppgraderingen følger også et større utvalg av farger, felger og nye interiørdetaljer. Infotainment-systemet får også et løft med nye funksjoner og tilkoblingsløsninger, samt større skjerm om man ønsker det.

Oppgraderingen av X1 gjør at alle motorene har fått lavere utslipp og forbruk, uten at det går på bekostning av kjøredynamikk eller ytelser. Enkelte av motorene er allerede klare for utslippsnormen EU6d, som først trer i kraft i 2021.

Ikke vanskelig å se at dette er BMW! Også i interiøret er det snakk om endringer og oppgraderinger.

Starter på 465.000 kroner

De reduserte utslippsverdiene gir også gjennomgående lavere engangsavgifter og følgelig også lavere grunnpriser enn forgjengeren.

Rimeligste X1 er xDrive 18d med 150 hestekrefter. Den får du fra et stykke under halvmillionen, nærmere bestemt 465.000 kroner.

Hvis du heller vil ha bensinmotor (slik mange norske kunder velger i 2019) , starter det med xDrive 20i på192 hestekrefter, den koster fra 547.400 kroner.

Om et snaut år er det klart for ladbar hybridutgave av BMW X1, det er nok gode nyheter for salget i Norge.

50 kilometer på strøm

I mars 2020 lanseres så den ladbare hybridutgaven. En TwinPower Turbo-bensinmotor på 125 hk med et dreiemoment 220 Nm driver framakselen, mens elmotoren på 95 hk med et dreiemoment på 165 Nm driver bakakselen.

Bruttokapasiteten på høyspenningsbatteriet blir 9,7 kWh og den elektriske rekkevidden blir over 50 kilometer. Mer informasjon om X1 xDrive 25e kan forventes til høsten.

