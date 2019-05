Avgjørelsen ble delt med de ansatte for kort tid siden, i et møte med redaksjonen.

– God morgen Norge er et flaggskip, og er svært viktig for TV 2. Vi skal satse videre på programmet, og har derfor inngått en avtale som strekker seg over fem år. Ingen andre programmer har en så lang garanti i dagens marked. Mastiff er blant landets aller beste produksjonsselskaper, og vi er trygge på at God morgen Norge vil få et godt hjem der, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

TV 2 ble i sin tid etablert på en såkalt entreprise-modell, der programmer bestilles fra produksjonsbransjen. GMN har inntil nå vært et unntak fra denne modellen.

– Nyhetene i TV 2 produseres internt, representerer kjernevirksomheten vårt - og er kjernen i allmennkringkasteroppdraget vårt. Dette er et område vi har forpliktet oss til å utvikle videre, og ha oppmerksomheten vår mot. Vi mener derfor at God morgen Norge vil utvikle seg mer i et kraftfullt produksjonsmiljø som Mastiff, som vi vet har en tydelig redaksjonell satsning, enn det vil gjøre internt i TV 2.

I Mastiff produseres allerede kjente TV 2-programmer som Åsted Norge, TV 2 hjelper deg, Helsekontrollen, Matkontrollen og God kveld Norge.

– Mastiff har et sterkt redaksjonelt miljø der journalistikk, innholdsproduksjon og utvikling står i sentrum. I tillegg er det spennende at søsterselskapet i Danmark produserer Go´ morgen Danmark. Disse synergiene mener jeg vil bidra til å kunne videreføre og utvikle God morgen Norge sammen med redaksjonen på en positiv måte, forteller redaksjonssjef Sissel Randsborg.

Arbeidet med å vurdere en virksomhetsoverdragelse har pågått siden februar og har vært en åpen og grundig prosess.



– Dette har vært en lang prosess, med gode diskusjoner med de ansatte, tillitsvalgte og ulike fagmiljøer internt. Når vi nå tar en beslutning så gjøres den på bakgrunn av hva vi tror er det beste for TV 2.



31 TV 2-ansatte følger med virksomhetsoverdragelsen. Det er ingen som mister jobben i forbindelse med overdragelsen. Programmet vil fortsette som før, og sendingene vil bli avviklet fra Aker Brygge som nå.