– Får dårlig samvittighet når jeg spør jordmoren om hjelp

Isabell Nordal Moe sier hun aldri har vært i tvil om at jordmødrene ønsker å gjøre en god jobb, og skryter av den hjelpen hun har fått så langt i svangerskapet.

– Jeg vet de kunne gjort mye mer om de hadde hatt muligheten til det, men vi vet at man bruker tiden til andre som venter, og derfor vil man gjerne bli fort ferdig selv også, sier hun.

Sårt

33-åringen innrømmer at hun har kjent på en dårlig samvittighet over å spørre om hjelp.

FORBEREDELSER: Isabell har hatt barnerommet klart i to måneder. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det har hendt at jeg har kviet meg for å spørre om ting som kanskje er litt unødvendig, men som man blir urolig for. Jeg har ikke lyst å ringe og mase, fordi jeg vet at det er mange som venter på hjelp, sier hun.

Jordmor Bachmann sier det er sårt å føle på en utilstrekkelighet ovenfor de fødende.

– Man blir også litt sint, fordi vi vet at denne følelsen kunne vært unngått, dersom vi hadde fått flere stillinger til å fordele jobben, sier hun.

Hyller jordmødrene

Helseminister Bent Høie har ved flere anledninger måttet svare om situasjonen ved norske fødeavdelinger. Høie sier de tar de ansattes utfordringer på dypeste alvor, men mener nasjonale krav og undersøkelser viser at vi har et godt og trygt fødetilbud i Norge.

– De som jobber på norske sykehus skal oppleve et godt arbeidsmiljø, og en trygghet rundt jobben de gjør. Derfor gjennomfører vi årlig arbeidsmiljøundersøkelser for å avdekke om det er enkelte avdelinger eller steder hvor man ikke opplever det. Men vi ser at vi har et fødetilbud som blir stadig bedre, og det skyldes ikke minst den fantastiske jobben jordmødrene gjør, sier helseministeren til TV 2.

Tilbake på Årnes merker Isabell at fødselen nærmer seg. På grunn av setefødsel har hun og samboeren Jørgen Jansrud fått dato for igangsettelse.

– Jeg gleder meg, men gruer meg også veldig. Selv om jeg gjør dette for tredje gang, trenger jeg en jordmor som prater med meg, som støtter meg og som har tid, sier hun.

Etter planen hadde paret time for igangsettelse fredag 31. mai.

Men da de kom til sykehuset fikk de beskjed om at kapasiteten var helt sprengt, og de ble dermed sendt hjem igjen.

– Det vi var redd for skulle skje, skjedde, skriver Isabell i en SMS til TV 2.