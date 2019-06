Ekspertene uenige: – Han er en klart bedre spiller

– Men grunnen til at vi velger Sissoko som anker, er at vi spiller med tre stoppere. Da får han hjelp av dem. Og alle tre har en enorm løpskraft, tilføyer Myhre.

Her er ekspertene noe uenig i hvor høyt spillerne skal settes, særlig Sissoko.

– Jeg så en analyse av ham nettopp. Den viste hvor mye han egentlig gjorde. Han scorer ikke høyt på mange områder, men du legger enormt merke til det når han først gjør noe siden han gjør det med så mye kraft og fysikk. Men når en regner sammen til slutt, blir det ikke veldig mye ut av det, sier Thorstvedt.

Angrep: 8,5

Lucas Moura, 8

Heung-Min Son, 9

HELT: Lucas Moura ble den store helten da Tottenham slo Ajax ut i semifinalen. Foto: Martin Meissner

– Begge har vært i kjempeform, og jeg tror de er gode nok i seg selv til å skape trøbbel for Liverpool. De har stor fart. Lucas Moura har virkelig, virkelig overbevist meg. Jeg var skeptisk først, og følte at han ikke passet inn i det kjappe pasningspillet til Tottenham. Men «fy filla» han står på, roser Thorstvedt.

– Og i Son har de rett og slett en strålende fotballspiller, følger han opp.

– Det er to spisser som er gode til å starte i bakrom mot et Liverpool-lag som ofte står høyt. I tillegg får de to spisser som er hardtarbeidende defensivt, som er viktig for å stresse det oppbyggende spillet, tilføyer Myhre.

Manager:

Mauricio Pochettino, 10

– Han har fått enormt mye ut av det Tottenham laget her, på bakgrunn av: Én, de hadde tidenes VM-hangover. To, de har hatt veldig mye skader. Tre, de har hatt veldig mye skader på de viktigste spillerne, og fire, de har spilt på to forskjellige hjemmebaner denne sesongen. Topp fire og Champions League-finale er helt fantastisk, fullroser Myhre.

– Og han har ikke kjøpt noen spillere. Det har en i tillegg, følger Thorstvedt opp.

Liverpool, 105 poeng totalt

Keeper:

Alisson, 9

– Han har vært en solid oppgradering for Liverpool. Spillestilen hans kler laget bra. Han er veldig god med beina, og er god til å avverge og være sweeper, kommenterer Myhre.

– Det er ikke mange ting en kan si med sikkerhet i fotball, men én ting kan vi: Årets Liverpool-keeper kommer til å spille en bedre Champions League-finale enn den forrige, sier Thorstvedt med et glimt i øyet.

Forsvar: 9

Trent Alexander-Arnold, 9

Joël Matip, 8

Virgil van Dijk, 10

Andy Robertson, 9

SUPERBABACKER: Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold var nest sist på til sammen 23 scoringer i Premier League denne sesongen. Foto: Carl Recine

– Den offensive slagkraften på backene er enorm. De har verdens kanskje beste midtstopper, som har en syk ro og får alle rundt seg til å spille dritbra. Den andre midtstopperen gjør en bra jobb, og gjøre lite feil. Han kan til og med være ganske god når han går på raid fremover. I tillegg er de gode på offensive dødballer. Det er et dritbra forsvar, mener Thorstvedt.

– Også er løpskraften på backene enorm. Det er helt avgjørende for måten de spiller på, legger Myhre til.

Midtbane: 8

Jordan Henderson, 8

Fabinho, 8

Georginio Wijnaldum, 8

– Midtbanen er veldig solid. Henderson spiller mer offensivt nå, men er fortsatt hardtarbeidende og disiplinert. Fabinho er nesten det en vil kalle sesongens overraskelse, siden vi nesten ikke så ham da han kom. Han fikk ikke spille noen ting. Nå er han plutselig en av de viktigste på laget. Han har virkelig tatt steget, og viser at Klopp vet akkurat hva han holder på med. Han lot ham få ta tempoet og nivået, og så kom han etter hvert. Det stemte 100 prosent, sier Thorstvedt.

– De mangler den enormt kreative spilleren. Wijnaldum har noe av det på sitt beste, og Henderson er viktig når han starter på de løpene i boksen til motstanderen. Det gjør at de ofte er involvert i scoringer, men ikke nest sist og sist som Eriksen for eksempel er, konstaterer Myhre.

Angrep: 8,5

Mohamed Salah, 9

Roberto Firmino, 8

Sadio Mané, 9

– Det er en enormt viktig lagdel for måten Klopp spiller på. Han er helt avhengig av å ha tre mann som jobber hardt og presser høyt. De har en enorm kontringsstyrke som motstanderen må ta hensyn til, også er alle tre kapable til å score bra med mål. Det hjelper ikke å ta ut én av dem, slår Myhre fast.

Her er ekspertduoen noe uenige i karakterene. Der Myhre mener at Mané snuser på tieren, argumenterer Thorstvedt for at den i så fall heller burde blitt gitt til Salah.

TOPPSCORERE: Mohamed Salah og Sadio Mané delte toppscorertittelen med Pierre-Emerick Aubameyang i Premier League. Liverpool-stjernene scoret 22 mål hver. Foto: Phil Noble

– Mané har hatt en syk sesong, vært i flytsonen og scoret masse mål. Men Salah kommer likevel til klart flere sjanser. Skal jeg velge en spiller blant de to, tar jeg mye heller Salah. Jeg føler at han er en farligere og bedre spiller å ha på et lag, sier Thorstvedt, før han følger opp:

– Hvis du skulle valgt én spiller i finalen, Mané eller Salah, hvem tar du?

– Da hadde jeg tatt Mané, svarer Myhre.

– Aldri i livet, altså, kontrer Thorstvedt.

Myhre understreker at han er «litt uenig» på grunnlag av denne sesongen, og mener at Mané blant annet er bedre i det defensive.

– Det kan godt stemme, men du får en større offensiv pakke med Salah. Jeg tror at han er en klart bedre spiller enn Mané. Han har også litt målgivende, men Mané har nesten ingen, svarer Thorstvedt.

FORBANNELSE: Jürgen Klopp har tapt sine seks siste finaler – tre med Borussia Dortmund, og tre med Liverpool. Foto: Anthony Devlin

Manager:

Jürgen Klopp, 10

– Den lagbyggingen han har gjort ... en skal ikke spole langt tilbake før Liverpool var i en totalt annerledes situasjon. Det er ikke bare byggingen med formasjon, kjøpe de rette spillere og få et forsvar som lakk som en sil til å bli pottetett, men entusiasmen og det han har gjort med byen, fansen og stoltheten. Han passer perfekt inn i det laget, mener Thorstvedt.

– Han har gjort en enorm jobb både på og utenfor banen. Han er full pakke, rett og slett, følger han opp.

