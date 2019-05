USAs forsvarsdepartement bekreftet i 2017 at de i flere år har etterforsket UFO-observasjoner gjort ved kysten av San Diego i California.

Programmet «Advanced Aerospace Threat Identification Program» ble opprettet i 2007, og kostet omlag 22 millioner dollar i året.

I den oppsiktsvekkende videoen over fra 2004, hører man to jagerfly-piloter som møter et flyvende objekt de ikke aner hva er.

– Å, Gud! Den flyr mot vinden! Vinden blåser 222 kilometer i timen fra vest. Se på den tingen!, hører man pilotene si sjokkert i videoen.

Gjenstanden som svevde over havoverflaten skal ha vært rundt 12 meter lang og oval. I neste øyeblikk fløy den raskt av gårde.

Nå uttaler løytnant Ryan Graves seg til New York Times om observasjonene han gjorde.

– Disse objektene kunne være der ute hele dagen.

– Det å holde et fly i luften krever en betydelig mengde energi. Med de hastighetene observerte, er 12 timer i luften elleve mer enn vi forventer, sier han til nettstedet.

– Ikke fra denne verden

Den pensjonerte piloten David Fravor tok bladet fra munnen i 2017, og fortalte at han var én av to piloter som fikk beskjed fra et marineskip i nærheten om å undersøke en gjenstand observert i luften.

– Det akselererte som noe jeg aldri før har sett, sa Fravor den gang om det han så, skrev TV 2 om i 2017.

– Jeg kan si deg at det ikke var fra denne verden. Jeg er ikke gal, jeg har ikke drukket. Etter 18 år som pilot har jeg sett omtrent alt man kan se i vårt rike, og dette var ingenting i nærheten av noe, sa han til ABC News.

– Umulig å utelukke utenomjordiske fartøy

Sjefen for forsvarsdepartementets UFO-program, Luis Elizondo, har tidligere uttalt seg om observasjonene. Selv om programmet ble lagt ned i 2012 da den økonomiske støtten forsvant, har arbeidsoppgavene fortsatt i samarbeid med marinen og CIA.

I 2017 sa Elizondo at det finnes bevis som gjør det umulig å utelukke at utenomjordiske fartøyer har besøkt jorden.

– Disse luftfartøyene, vi kaller dem luftfartøy, viser karakteristikker som for øyeblikket ikke finnes i USA, eller i noe annet land som vi kjenner til, sa han til CNN.

Dette er imidlertid ikke første gang at UFO-observasjoner blir etterforsket i USA. I 1947 satte det amerikanske luftforsvaret i gang undersøkelser av mer enn 12.000 påståtte observasjoner. Prosjektet ble offisielt avsluttet i 1969, og det ble konkludert med at de fleste observasjonene var stjerner, skyer, vanlige fly eller spionfly. Noen av sakene forble imidlertid uoppklarte, ifølge The New York Times.