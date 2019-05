For ett år siden ble Meghan Markle hertuginne av Sussex.

I begynnelsen av mai ble hun mor til sønnen Archie Mountbatten-Windsor.

Livet til halvbroren Thomas er derimot ikke fullt så glamorøst.

I et intervju med The Sun forteller Thomas Markle Jr, at livet etter søsterens giftermål har vært svært vanskelig.

Livet snudd på hodet

Ifølge avisen har halvbroren mistet jobben og blitt hjemløs.

– De summene hun bruker kunne jeg klart meg på hele livet, sier halvbroren til The Sun.

For tiden bor han på et hotellrom med forloveden, hennes sønn og to hunder i delstaten Oregon, i USA.

Kjemper for Markle-familien

Markle Jr. forklarer til det engelske nettstedet at livet hans har nådd et bunnpunkt. Han håper hertuginnen ser at hun har familie i USA, og at hennes giftermål har ført med seg en uutholdelig oppmerksomhet.

– Livet mitt ble plutselig snudd på hodet. Det er svært vanskelig å akseptere, ettersom jeg ikke spurte om noe av dette, sier 52-åringen i et intervjuet.

Han forteller videre at han ikke får jobb eller et nytt sted å bo, ettersom han er kjent som Meghan Markles gale bror.

– Hver eneste bevegelse jeg gjør er under mikroskopet, sier han.

Kriminell fortid

Både Markle Jr. og hans forlovede har også vært i politiets søkelys. I januar ble han arrestert for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, rapporterer Daily Mail.

I juli 2018 ble han også arrestert av politiet i Oregon, med anklager om husbråk og vold mot forloveden, ifølge Daily Mail.

Etter det ble kjent at prins Harry var i et forhold med den tidligere «Suits»-skuespilleren, har flere familiemedlemmer vært i mediene.

Faren Thomas Markle skal angivelig ha samarbeidet med en paparazzi-fotograf før det kongelige bryllupet i mai. Bilder av faren sittende på en internettkafé, hvor han leser nyhetssaker om datteren og prins Harry, fremsto som om de var tatt uten at han visste om det. Senere ble det imidlertid avslørt at han hadde samarbeidet med fotografen.

Faren uttalte ved en senere anledning til Good Morning Britain at han angret på bildene.