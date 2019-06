Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Jeg trenger all den hjelpen jeg kan få, fordi jeg sitter i en knipe nå.

Jeg har funnet meg en BMW 520D 2.0- 163 hk, den er 2008-modell, lagt ut for 97.000 kr. Det eneste jeg er redd for er at bilen har kjørt 287.000 km, noe som er ganske mye. Eieren sier også at bilen har fulgt alle servicer og har vært godt tatt vare på, alle servicer er utført på BMW merkeverksted hevder han.

Jeg vet at Mercedes kan leve lenge, men gjelder det BMW også? Er denne bilen verdt å kjøpe, hvis ikke for hvilken pris er den da verdt å kjøpe? Tusen takk! Mvh Davin.

Benny svarer:

Hei Davin, godt spørsmål! Det finnes nok ingen fasit for hvor lenge en bil kan leve, hverken når det gjelder år eller antall kilometer. Helt generelt er det slik at de fleste personbiler tar kvelden når de er et sted mellom 15 og 20 år gamle. Noen før, noen etter. Kilometerstanden ved vraking varierer også enormt.

Det aller viktigste her er hvordan bilen har blitt tatt vare på underveis. Slurver man med vedlikeholdet, er det noe som fort kan redusere levetiden betydelig.

Jeg skjønner godt at du har lyst på denne BMW-en, det var og er fortsatt en fin bil. Men den passerer altså snart 300.000 kilometer. Det er mye. I utgangspunktet er det all grunn til å være skeptisk ved kjøp av en slik bil. Alle servicer og på merkeverksted er uhyre viktig her. Hadde den manglet servicehistorikk, ville jeg nok anbefalt deg å ligge unna.

Det du uansett må huske her, er at alt kan skje med en bil som har gått så langt. Hvor lenge den vil leve avhenger av hva som dukker opp av problemer de neste årene – og hvor mye penger du er klar for å bruke på bilen.

Dette er så enkelt som at du må vurdere fortløpende om det er verdt å holde bilen på veien, når ting går galt. Er du villig til å reparere fortløpende, vil bilen i teorien kunne vare evig. Men da snakker vi fort svært kostbart bilhold. Noen bruktbiler kan rett og slett ruinere deg. Du betaler og betaler – og oppdager litt for sent at du har brukt mye mer penger enn bilen egentlig er verdt.

I verste fall koster man på bruktbilen mye mer enn den egentlig er verdt.

Penger i bakhånd

Motoren i denne bilen er kjent for å kunne være litt lunefull. Et turbohavari her koster penger. Det er veldig mye annet som også kan skje. Og en X-faktor oppe i dette er rust. Det er noe som til slutt tar knekken på veldig mange biler.

I tillegg kommer det inn noe som ikke er mulig å anslå eller vurdere: Nemlig flaks og uflaks. Jeg kjenner mange eksempler på eiere av samme merke og modell som har ganske så forskjellige eieropplevelser. Noen bare kjører og kjører og har ingen problemer – mens andre opplever at mye går i stykker og må repareres.

Uansett: Å kjøpe en bil som har gått så langt, betyr at du må være forberedt på at det vil dukke opp problemer. Hvis du bruker hele budsjettet ditt på å kjøpe bilen, vil jeg fraråde å kjøpe akkurat denne bilen. Da er det bedre å kjøpe noe som har gått kortere og som kanskje også er nyere.

Men har du penger i bakhånd og er forberedt på at det vil komme påkost, stiller det seg litt annerledes.

Biler som har gått så langt kan være vanskelige å selge. Jeg ser derfor ikke bort fra at du har godt kort på hånden her i forhold til å presse prisen ned. Det bør du i alle fall forsøke, før du eventuelt slår til.

Lykke til!

