Se finalen i Europaligaen på TV 2 i kveld fra kl. 20!

Ryktene rundt verdens dyreste fotballspiller vil aldri forsvinne, og nå skriver Record at Barcelona forsøker å hente Neymar tilbake til klubben. Angivelig skal man forsøke å lokke PSG til å selge ham tilbake med Ousmane Dembélé eller Philippe Couthinho som del av handelen.

Harry Wilson gjorde en god sesong i Derby på utlån fra Liverpool. Mirror hevder at angriperen ønsker å forlate Liverpool i jakt på fast spilletid. Klubber fra Premier League, Bundesliga og La Liga skal være interessert i 22-åringen, som denne uken tapte playoff-finalen med Derby mot Aston Villa. Augsburg, Hertha Berling og Eintracht Frankfurt er blant de navngitte Bundesliga-klubbene. Daily Star skriver at Crystal Palace, Newcastle, Southampton og Birghton er aktuelle i Premier League.

Det meste tyder på at Eden Hazard spiller sin siste kamp for Chelsea i Europaliga-finalen onsdag kveld. Real Madrid-president Florentino Pérez har bekreftet at La Liga-klubben har ønsket å hente Hazard i lang tid, og The Sun hevder at klubbene omsider er enige om en overgang verdt 1,25 milliarder kroner.

Tottenham skal ha fått avslag på et bud på Real Betis' midtbaneprofil Giovani Lo Celso på rundt 580 millioner kroner, skriver Daily Mail. Betis ønsker seg visst nok om lag 970 millioner kroner, som er utkjøpsklausulen til den meget talentfulle 23-åringen.

France Football skriver ifølge GFFN at Arsenal vil hente PSG-back Thomas Meunier. Manchester United har også den belgiske landslagsspilleren på radaren.

Samtidig bekrefter PSG-trener Thomas Tuchel at Borussia Dortmunds Julian Weigel er av interesse, ifølge Goal.com.

Mirror henviser til Bild, som skriver at Arsenal følger med på situasjonen til Mario Götze. Borussia Drotmund-stjernen har ett år igjen av kontrakten med gultrøyene.

Gazzetta dello Sport skriver, ifølge Football Italia, at Romelu Lukaku nærmer seg en overgang til Inter. Manchester United-spissen signerer trolig en femårsavtale med Serie A-klubben. Etter alle solemerker blir Antonio Conte presentert som ny Inter-trener i løpet av kort tid.

Cadena Ser melder at PSG-spiss Edinson Cavani er ønsket av Atlético Madrid som erstatter for Diego Costa.