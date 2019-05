Norsk fjellklatrer rystet av dødskøene på Everest: – Jeg så også flere døde

– Det koster rundt 100.000 kroner å få tillatelse til å bli med, som går til nepalske myndigheter, og 3-4 hundre tusen til selskapene hvor sherpaene er ansatt, som også er de som forvalter dette her, sier Meløy.

Og det er nettopp sherpaene som er de mest utsatte i denne businessen.

UTSATTE: Sherpaene som jobber med å frakte klatrere opp på toppen av Mount Everest er ifølge Meløy de mest utsatte. Foto: Inge Meløy

– Det er sherpaene som tar den største risikoen for at vestlige klatrere som meg og alle de andre skal nå sine mål. Selv gjør de det for å forsørge familien sin, og risikerer i mellomtiden både liv og helse.

– De gjør det kun for pengene

Jon Gangdal, fjellklatrer, forfatter og journalist har vært på fire Everest-ekspedisjoner. I 2005, på fjerde forsøk, stod han endelig på toppen av verdens høyeste fjell.

Gangdal besteg Mount Everest i 2005 etter fire forsøk. Foto: Roald, Berit

– Det å pushe livet ut til det ytterste, har for meg vært mer som en forskningsferd. Det er ikke så mange andre steder hvor du kan pushe det så hardt som der oppe.

Men også Gangdal er bekymret for sherpaene som har har dette som en arbeidsplass.

– For dem er ikke dette moro. De gjør det bare for pengene, som er den eneste måten de kan overleve på. Jeg tok for fem år siden til orde for at nå må man begynne å tenke HMS.

– Dette er ikke noe lenger noen lekeplass for rikinger fra vesten, men faktisk en arbeidsplass for fattige mennesker som ikke har noe annet inntektsgrunnlag.

– Everest er deres olje og laks

Everest klatres enten fra Nepal-siden, som bildene viser, eller fra Tibet-siden. Og på sydsiden som er den klassiske originalsiden så er det nepalske myndigheter som gir løyvene.

Kommersialiseringen av turene på 90-tallet har ført til mye penger i omløp.

– Everest er jo som Nepal sin olje og laks. Og dette kommer de nok til å fortsett å melke. Kapitalen som tilflyter spesielt denne regionen har ført til det beste skolevesenet og et økende helsevesen. Så det er jo sider av denne saken som gjør debatten om kommersialiseringen vanskelig, sier Meløy.

– Det blir en utvikling, men prisen er at både vestlig klatrere og ikke minst de som jobber der, risikerer liv. Vi som kommer støtter oss jo hundre prosent på sherpaene.

Mange leser seg opp på nett

I over 100 år har Everest tiltrukket seg vestlige klatrere og kapital. Ifølge Meløy var det ikke dette som møtte pionerene.

TRE POLER: For Meløy var drømmen om Mount Everest allerede på plass da han var barn. Nå kan han sjekke av både Sydpolen, Nordpolen og Everest på lista. Foto: Inge Meløy

Han forklarer at med kommersialiseringen av Everest på 90-tallet har turismen eksplodert. Sosiale medier gjør det også lettere for folk å lese seg frem til oppskriften på å bestige det høye fjellet.

– Da den norske ekspedisjonen i 1985 klatret der, med Arne Næss i spissen, var det så vidt jeg vet bare én eller to løyver på sydsiden av fjellet som tilhører Nepal. Det vil si at de så og si var alene på fjellet.

– Mens nå kan klatrere fra hele verden som har penger til det og som har lest oppskriften på internett bare sette i gang. Og det er kanskje folk som egentlig ikke burde ha vært der.

Døde mennesker og søppel

Mount Everest flyter over av søppel etter mange tiår med klatreekspedisjoner med mennesker fra hele verden.

Forsøplingen er så ille at verdens høyeste fjell (8 848 moh) av onde tunger har blitt kalt for «verdens høyeste søppelhaug».

– Mennesket er jo ikke skapt for å tilbringe tid over 7-8 tusen meter, vi kaller det jo «dødssonen». Og det letteste er å slippe det man har og skynde seg ned igjen. Det gjorde jeg også da jeg hadde vært på toppen, da er det å se på klokka og skynde seg ned igjen som bare det.

– Og da er det ofte sånn at ting blir liggende igjen, og de som dør over 8000 meter, de blir stort sett liggende. Det er også veldig risikofylt å sikre en kropp ned der, det krever veldig mange mennesker.

Søppelproblemet på Everest har vært et tilbakevendende tema og det har også blitt igangsatt egne ekspedisjoner for å rydde opp, men det er også farlig, understreker Meløy.