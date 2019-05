Harrington spilte «Jon Snow», en av hovedkarakterene, i gigantsuksessen. Etter seriens avslutning jobber han seg nå gjennom noen personlige problemer, sier representanten hans.

– Kit har bestemt seg for å bruke pausen i sin timeplan som en mulighet til å tilbringe tid på et behandlingssted for å jobbe med noen personlige problemer, sier representanten i en uttalelse, melder Reuters.

Harrington gikk fra å være relativt ukjent til å bli en av verdens største stjerner etter braksussesen med «Game of Thrones».

Uttalelsen gir ikke noen forklaring på hvorfor han behandles, men The New York Post skriver at Harrington er hardt rammet av at serien er over. De skriver også at han behandles for stress, utmattelse og alkoholbruk.

Harrington skal ha sjekket inn på klinikken flere uker før seriens siste episode ble vist på TV 19. mai.

Harrington fortalte tidligere i år Variety at han har synes det har vært vanskelig å takle berømmelsen og oppmerksomheten som har fulgt med suksessen.

– Jeg følte jeg var nødt til å føle meg som verdens heldigste person, når jeg faktisk følte meg veldig sårbar, sa han den gang.