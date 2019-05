Klokken 04.31 melder politiet at de åpner opp alle sperringer unntatt Møllergata, Hospitalgata og Youngs gate.

Skadene ser ut til å være mindre enn fryktet, og flere gårdeiere er i gang med å ivareta sine bygninger, skriver de.

– Det er en større vannlekkasje i området, og det er mye vann i gatene, skrev politiet på Twitter klokken 03.15.

Operasjonsleder Tor Jøkling sa til TV 2 klokken 03.35 at vannet fosset opp av bakken i krysset mellom Møllergata og Youngs gate.

– Der er det en bakke, så vannet renner ned Youngs gate. Derfor er flere tilstøtende gater sperret, sa Jøkling.

Lekkasjen er nå stoppet, og vannmengden i gatene er sterkt avtagende, skriver politiet på Twitter klokken 03.43. Et sprukket vannrør fra 1800-tallet som er årsaken til lekkasjen.



Politiet sperret først av flere tilstøtende gater, men nå er det kun Møllergata, Hospitalgata og Youngs gate som er sperret.

Youngs gate fra Møllergata og ca 100 meter i retning Storgata er hardest rammet, og inntil videre anses grunnen her som potensielt ustabil. Før dette er undersøkt og eventuelt klarert, vil all trafikk bli sperret fra å kjøre i gaten, skriver de.

Jøkling forteller at kollektivtrafikken er varslet, og må velge andre trasser. Det samme gjelder vanlige trafikanter.

– Dette vil sannsynligvis føre til forsinkelser utover dagen. Dette er et sentralt knutepunkt, så det vil gå utover morgentrafikken, sier Jøkling.

Jøkling anbefaler folk i nærområdet om å ivarete egne kjellere og butikklokaler. Politiet har fått meldinger om at flere bygninger har fått til dels mye vann inn i kjellerne.

– Det er såpass mye vann at det er fare for at det kan renne inn i kjelleretasjer. Vi ber folk med forretninger i nærheten ivareta egne lokaler, sa Jøkling til TV 2 like etter klokken halv fire.

Saken oppdateres!