– Partene sto for langt fra hverandre, melder Riksmekleren på sine hjemmesider.

I første omgang omfatter streiken ca 500 arbeidstakere, melder arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i en pressemelding like etter midnatt. Foreløpig blir Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St Olavs Hospital HF og Helse Bergen HF berørt av streiken.

Det er LO Stats og YS Spekter som har sittet på andre siden av forhandlingsbordet fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. De organiserte her utgjør om lag en fjerdedel av de ansatte ved norske sykehus, skriver Spekter i pressemeldingen.

– Det er svært provoserende at sykehusene nekter noen ansatte den grunnleggende tryggheten som følger med en tjenestepensjonsordning. Det å innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for de det gjelder, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter i en pressemelding like etter midnatt.

– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Kjernen i meklingen dreide seg hovedsakelig om pensjon og økonomi. YS-Spekter krever pensjonsopptjening fra første krone for sine medlemmer i sykehusene, uavhengig stillingsstørrelse. I dag faller ansatte i stillinger på under 20 prosent utenfor pensjonsordningen.

I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013, skriver YS Spekter i pressemeldingen. YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Ruud Thorkildsen.

Streiken går blant annet ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

