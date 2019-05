Innlandet politidistrikt fikk inn melding om eksplosjonen klokken 21.17 tirsdag kveld.

– Det er en brann i en rib som har utviklet seg til en eksplosjon. Dette har medført at tre båter så å si er utbrent, mens ytterligere to andre har fått varmeskader, sier operasjonsleder Per Solberg til TV 2.

En mann som var om bord i båten har fått brannskader. Han får nå behandling på Hamar sykehus.

Skadegraden på vedkommende er uavklart. Personen var om bord i båten da eksplosjonen skjedde, og måtte hoppe i vannet.

– Det har vært en ganske kraftig eksplosjon. Vi vet ikke hva som er årsaken, sier Solberg.

Det har vært andre personer i området da eksplosjonen skjedde, men ingen andre skal være skadet. Det var vitner til eksplosjonen som ringte inn til politiet.

Stedet er nå sperret av, og det jobbes med å varsle eierne av de andre båtene. Hendelsen vil bli etterforsket på dagtid onsdag.