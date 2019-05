– Vi har ingen bompengekrise. Vi har en klimakrise, sier Ola Elvestuen til TV 2.

I dette intervjuet kommer Norges klima- og miljøminister med en advarsel til lokalpolitikerne som vraker bypakker:

– De må tenke seg godt om nå. Politikerne er nødt til å tenke mer langsiktig. Vi kan gjerne diskutere innretningen på bompengene, men bypakkeprosjektene kan ikke stoppe opp nå, sier Elvestuen.

For mens bompenger blir helt sentralt i valgkampen, lover Elvestuen at valgkampen til Venstre skal handle om å forsvare bypakkene og forklare hvorfor bompengene trengs.

– Vi trenger å få oppmerksomhet på hva vi ønsker. Det får konsekvenser og det blir ikke de investeringene vi trenger for miljøet når bypakker vrakes. Vi må bygge opp et kollektivsystem og sykkelveinett som gjør at vi får lavere bilbruk. Aldri før har andelen kollektivreisende vært høyere.

Frp-krisemøte

– Og du sitter i en regjering hvor Frp vil ha krisemøte om bompenger?

– Hehe. Vi er en regjering og diskuterer alle spørsmål, men det er altså ingen bompengekrise.

– Men det er ikke dette du vil diskutere?

– Jeg vil diskutere hvordan vi skal lykkes med kollektivsatsingen og få ned klimautslippene. Det skrives spaltemeter på spaltemeter med bompengemotstand og hvor mye det vil koste i bompenger. Vi må fortelle hva vi vil oppnå med bypakkene.

Etter det TV 2 forstår har krisemøtet Siv Jensen tok initiativ til i VG i forrige uke ikke funnet sted ennå. Partilederne i regjeringen var samlet i statsministerboligen mandag, men ifølge kilder var det ikke et «krisemøte om bompenger».

Klimarapport

– I oktober uttalte du at «de neste ti årene blir helt avgjørende for om vi skal klare å beholde en verden slik vi kjenner den». Nå faller bypakkene?

– Derfor skal valgkampen nå handle om hvilke initiativ man skal ta lokalt for å få på plass bypakkene. Løsningen er ikke å avskaffe bypakkene som gir oss bedre og mer kollektivtrafikk, lavere klimagassutslipp og det gir bedre fremkommelighet for de som må kjøre bil. Bompengene fungerer og de skal fortsette, sier Elvestuen.

I klimaforliket på Stortinget i 2012 ble det vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byområdene skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing.