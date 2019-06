Ladbare hybrider er som kjent veldig populære i Norge. De kommer veldig godt ut av det norske avgiftssystemet – noe som gjør at de får en gunstig pris.

Det passer veldig godt i forhold til BMW sin satsning på nettopp ladbare modeller.

De to mest populære er 330e og 530e. Men de utgående modellene manglet litt på rekkevidde. I tillegg var ingen av dem tilgjengelig med xDrive – BMWs firehjulsdrift.

Nå kommer det større og bedre batterier – i tillegg til at ladbare 5-serie får mulighet for firehjulsdrift.

Det er gode nyheter for norske kjøpere.

Med de nye batteriene øker den elektriske rekkevidden med mer enn 30 prosent. BMW 530e kan nå kjøre opp til 64 km på den elektriske motoren alene. For den nye versjon med firehjulsdrift, BMW 530e xDrive, er den elektriske rekkevidden opp til 57 km.

Rekkevidde

Dette med rekkevidde er imidlertid litt komplisert, for tiden. Vi er midt oppi innføringen av en ny og mer realistisk målemetode for rekkevidde – som heter WLTP. Den gamle metoden – NEDC – avvikles fordi den ikke gir et riktig bilde av faktisk rekkevidde.

BMW 530e med mulighet for firehjulsdrift er gode nyheter for norske kunder.

Tallene vi henviser til her er basert på NEDC-korr/NEDC2, altså den justerte målemetoden som er midlertidig inntil den nye WLTP-metoden er i gang for fullt. De endelige WLTP-tallene er altså ikke helt klare enda.

Men uansett er det snakk om en betydelig økning av rekkevidde, sammenlignet med utgående modeller.

Prisene på den ladbare 5-serien starter på 542.400 kroner – mens den koster 580.300 kroner med xDrive firehjulsdrift.

Ny modell – forbedret rekkevidde

Siste generasjon BMW 3-serie Sedan ble lansert i Norge i mars. I sommer utvides modellporteføljen med en rekke nye motoralternativer.

Den ladbare hybriden 330e er ventet å bli den mestselgende modellen.

Fremdriften kommer fra en elektrisk motor som jobber sammen med en firesylindret bensinmotor, med en samlet effekt på 252 hk. Effekten kan imidlertid «boostes» midlertidig – med ytterligere 30 kW/41 hk fra den elektriske motoren.

Dermed kan også sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 6,5 sekunder. Den elektriske rekkevidden blir på opptil 60 km (NEDC-korr.).

330e starter på 457.400 kroner – og er enn så lenge innstegsmodellen av 3-serie.

Priser

Billigste utgave av 3-serie med firehjulsdrift er 320i xDrive med 184 hk. Den starter på 487.200 kroner.

Den ladbare hybriden, 330e, koster fra 457.400 kroner – og er altså innstegsmodellen i 3-serie-utvalget, enn så lenge.

Mens vi venter (spent!) på nye M3 – er det M340i xDrive som er den foreløpige toppmodellen. Med hele 374 hk, klarer denne 0-100 km/t på brennkjappe 4,4 sekunder.

Denne koster deg 810.000 kroner.

Tar opp kjøreturen

BMW Drive Recorder er et nytt tilvalg for en rekke av de nyeste BMW-modellene. Systemet bruker kameraene i bilens ulike førerassistansesystemer til videoopptak av bilens omgivelser fra forskjellige vinkler, enten man kjører i naturskjønne omgivelser eller på racingbanen.

Videopptaket kan startes når som helst fra infotainmentsystemet i bilen og har en varighet på 40 sekunder pr klipp. De lagrede opptakene kan enten ses på i displayet i instrumentpanelet eller eksporteres.

Hvis et uhell inntreffer, lagres de foregående 20 og de neste 20 sekundene automatisk i en videofil i bilen.

