Ødegaard og Vitesse mislyktes mot Utrecht

Tviler på Real Madrid-retur

Foreløpig er det uvisst hvor Martin Ødegaard spiller neste sesong. Spørsmålet er om han vender tilbake til Real Madrid, eller ender opp i Ajax, som skal være villig til å kjøpe nordmannen for 200 millioner kroner.

Forrige uke gikk 20-åringen langt i å bekrefte at han trolig ikke spiller i Real Madrid neste sesong i et intervju med TV 2 Sporten.

– Det blir vanskelig i Madrid neste år, så det kan hende det i hvert fall blir noe annet enn det, mente Martin Ødegaard, som forventer at neste steg er avgjort i juni.

Ifølge spanske Marca er det høyaktuelt å sende 20-åringen på et nytt utlån, men denne gangen til en bedre liga. Bundesliga-klubben Bayer Leverkusen ble nevnt som en potensiell destinasjon.

– Det er også mulig med et utlån over flere år. Å bli lånt ut ett år til har jeg sagt ikke er så gunstig. Det har jeg hatt i både Heerenveen og her, men stabilitet er nok bra. Jeg vet ikke hva det blir, men mer stabilitet er nok lurt, sa Ødegaard.

Han var også åpen for å selges med tilbakekjøpsklausul.

– Madrid har gjort det med mange spillere, så det kan absolutt være en løsning for meg også, sa landslagsspilleren da TV 2 Sporten møtte ham i Nederland.

På årets lag og årets spiller i Vitesse

Ødegaard har imponert stort på utlån til Vitesse denne sesongen, særlig siste del av sesongen. Han ble belønnet med en plass på årets lag i Æresdivisjonen.

Han ble også hedret av Vitesse-fansen, som stemte 20-åringen frem som sesongens spiller i klubben.

Også statistikknettstedet whoscored.com, som bruker algoritmer fra Opta, har Ødegaard som sesongens Vitesse-spiller. Han har fått snittkarakteren 7,76 av ti mulige denne sesongen. Det er også sjuende høyest i Eredivisie, kun overgått av spillere fra Ajax, PSV og Feyenoord.