Før tirsdagskampen var to 14-målstap Sveriges verste Norge-minne etter 137 kamper. Svenskene var et heltrist skue, og de lå under 10-18 til pause. På veien dit hadde Norge i perioder vært bunnsolid.

Keeper Silje Solberg var meget god de vel 39 minuttene hun spilte. Etter Katrine Lundes kneskade og Kari Aalvik Grimsbøs selvpålagte landslagspause, er Solberg alene igjen i super-trioen på målvaktplassen.

Stjerne

Mørk ordnet 12-9-målet. Det var hennes første landslagsscoring 527 dager etter forrige landskamp, tapet i VM-finalen mot Frankrike i desember 2017.

Se scoringen øverst

– Det var litt surrealistisk, sa Mørk til TV 2 etter kampen om comebacket.

– Det var ålreit å få in den scoringen. Jeg hadde bestemt meg for ikke bar eå fyre løs. Det gikk ganske bra. Det gikk greit å starte på benken og føle litt på stemingen. Da jeg kom innpå, var de tlett å spille med de jentene, sa Mørk, som la til at kroppen føltes bra.

VIF-spiller Martin Laumann Ylven er Nora Mørks nye kjæreste. Han var på plass på tribunen.

Mørk hadde ellers flere innspill av klasse. Pasningene skar gjennom muren av svenske hender og havnet ofte hos lagvenninner inne på 6-meterstreken.

Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke sto over mot Sverige. De fikk begge hver sin lille smell på treningen mandag.

Storfavoritt

For Norge venter nå VM-kvalifisering i TV 2-sendt kamp mot Hviterussland. Der går bortekampen fredag. Returoppgjøret spilles onsdag. Det må en kollaps til i minst to omganger for at Norge ikke går videre komfortabelt.

Verdensmesterskapet arrangeres i Japan i november og desember. Et norsk VM-gull gir direkte plass i OL neste år.

Sølv kan også holde dersom Frankrike eller Sør-Korea vinner VM. Norge vil få en ekstrasjanse i OL-kval til våren neste år om det ikke lykkes i VM.

