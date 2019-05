I sunnmørsbygda har det de siste dagene ankommet en drøss med varebiler og trailere fra selskapene Pinewood og Movie Makers.

TV 2 har tidligere fått opplysninger om at Scarlett Johansson skulle spille inn en Marvel-film på Sunnmøre og i Rauma denne uka, men nøyaktig sted har vært uklart.

TV 2 har fått bekreftet at produksjonen har fått tillatelse til å stenge av Sæbø sentrum tirsdag og onsdag, og det skal dreie seg om et crew på 120 personer.

«Internasjonalt kaliber»

Nå tyder mye på at det dreier seg om Sæbø – og at filmen er Marvels «Black Widow». Superstjernens ankomst har imidlertid ikke blitt bekreftet, selv om innspillingen angivelig skal starte i morgen.

Overfor TV 2 bekrefter linjeprodusent Per Henry Borch tirsdag kveld at de har fått godkjent en søknad om innspilling av en spillefilm, men han ønsker ikke å bekrefte om dette dreier seg om Marvels «Black Widow» med Johansson i hovedrollen.

FILMSKILT: I tillegg til de vanlige veiskiltene, er det satt opp skilt som skal guide filmfolkene i bygda de kommende dagene. Foto: Rune Sæbønes

Han bekrefter imidlertid at det dreier seg om en spillefilm av internasjonalt kaliber.

Mandag oppfordret han publikum om å ikke besøke bygda denne dagen, og forklarer at Sæbø er et lite sted med bare én vei gjennom sentrum.

– Folk som har vanlige ærender må selvfølgelig gjøre det, men jeg henstiller nysgjerrige folk til å holde seg hjemme. Det er veldig trangt og vi kan ikke ha folk gående inn i kamera og på avsperra områder. Det blir en belastning for dem som kommer og for oss, påpekte han.

Stenger Joker-butikk

Utenom de mange trailerne i bygda, er et av de klareste tegnene på at det skal foregå filminnspilling i bygda å finne på den lokale Joker-butikken.

TIL SÆBØ?: TV 2 får opplyst at storfilmen "Black Widow" med Scarlett Johansson skal ha innspilling på Sæbø, men det er ikke bekreftet om superstjernen selv vil være til stede. Foto: Jordan Strauss

Til lokalavisen Møre-Nytt sier innehaver Torbjørn Slettedal at han har visst en god stund at det skulle være innspilling i butikken hans, men har grunnet taushetsplikt måttet holde dette for seg selv.

– Jeg har hatt filmfolk på besøk tidligere, og de har sett på hva som må legges til rette innendørs for at de skal kunne filme her, sier han til avisen.

Filmfolkene begynte å rigge til allerede tirsdag inne i butikken.

Dette er ikke den eneste storfilmen som skal spilles inn i Møre og Romsdal de kommende ukene: NRK har tidligere fortalt at James Bond-scener skal spilles inn på Atlanterhavsvegen i begynnelsen av juni.

Statens vegvesen har ifølge statskanalen gitt selskapet Truenorth Norway tillatelse til å stenge turistveien i perioder 5., 6. og 7. juni i forbindelse med filminnspilling.