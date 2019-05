– Vi etterforsker en voldtekt på Holmlia i Oslo. Det er mange ressurser på stedet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til TV 2.

Han opplyser at det dreier seg om én gjerningsmann og ett offer, og at hendelsen skal ha skjedd innendørs. Det er ikke kjent om det var noen flere til stede under hendelsen.

Gjerningsmannen var på frifot en stund etter hendelsen, men klokken 21.10 opplyser Lie til TV 2 at vedkommende er pågrepet.

– Det dreier seg om en mann i slutten av tenårene. Han er kjent for politiet fra før, sier Lie.

Den mistenkte blir nå fraktet til sentralarresten, der det skal gjennomføres tekniske undersøkelser før han etter hvert blir pågrepet. Lie opplyser at pågripelsen kom etter det han beskriver som meget god personkunnskap hos patruljene på stedet.

– De hadde vært borti vedkommende før, og mente han kunne være gjerningsmannen. Det førte til at vi reiste til hans adresse, der han ble pågrepet, sier Lie.

Fornærmede, en kvinne i slutten av tenårene, blir ivaretatt av familie og helse. Det er uklart hva slags offeret og gjerningsmannen har.