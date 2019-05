Midtbanedynamo N'Golo Kanté (28) er en av Chelseas viktigste spillere, men har en kneskade før onsdagens TV 2-sendte finale mot Arsenal.

– Han har et lite problem med kneet. Det er ingen stor skade, men timingen er dårlig. Vi prøver alt vi kan for å få ham klar, men vi vet ikke om han kan spille, sa Sarri på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Han anslår sjansen for at Kanté spiller som 50-50.

– Vi er i trøbbel med midtbanen. Vi har bare tre spillere til tre posisjoner. Kanté er den eneste defensive midtbanespilleren vi har. Han er veldig, veldig viktig. Jeg håper han kan spille. Uten ham, er det et problem, sa Sarri.

Chelsea har tatt med noen unggutter på grunn av skader på flere midtbanespillere, men de tre som får tillit om Kanté er skadet er Jorginho, Mateo Kovacic og Ross Barkley.

Sarri avslo å kommentere ryktene om at han skal være ønsket som ny manager for Juventus. Men han snakket om stjernespiller Eden Hazard (28), som er ryktet på vei til Real Madrid.

– Han må forbedre seg for å bli best i Europa, verden. Jeg tror han kan bli det. Han kjeder seg på trening noen ganger. For ham er alt veldig enkelt, sa Sarri om den belgiske ballvirtuosen.