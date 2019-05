Ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne ønsker å avvikle kyllingproduksjonen i Norge og har fått med seg moderpartiet MDG til å kreve at kyllingindustrien må «reformeres drastisk».

Aldri vært i et kyllingfjøs

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet reagerer sterkt og mener ungdomspolitikerne ikke har nok grunnlag til å uttale seg om saken når de ikke en gang har besøkt næringen. Hun la ut en video på Facebook, for selv å forklare hvordan det ser ut i et kyllingfjøs.

Enger Mehl mener politikerne fra Grønn Ungdom ikke har nok grunnlag til å kunne uttale seg om saken når de ikke har besøkt næringen.

TV 2 har tatt med Grønn Ungdoms talsmann Teodor Bruu til et kyllingfjøs i Ringsaker, av den typen ungdomspartiet hans ønsker å legge ned.

– Jeg gleder meg til å se, Sier Bruu

– Jeg har vært i mange andre fjøs, men ikke i et kyllingfjøs.

Forandrer ikke mening

Senterpartiets Emilie Enger Mehl håper å overbevise Bruu om at kyllingene ikke lider:

– Ja, Hva synes du? spør Enger Mehl når Bruu for første gang kommer inn i et kyllingfjøs.

– Det er stram lukt her, svarer Bruu.

Møtet med 20.000 kyllinger endrer ikke standpunktet til ungdomspolitikeren.

– Jeg møter masse kyllinger som har for liten plass og som med tiden vil vokse seg inn i store smerter, sier han.

Grønn Ungdom har fått med seg MDG på at kyllingindustrien må reformeres drastisk.

– Vi vil legge ned det som minner om en industri. Vi vil ikke ha kyllingfabrikker i Norge. Vi vil ha kylling-landbruk.

Blir såret

Emilie Enger Mehl mener Grønn Ungdom driver med skremselspropaganda.

– At MDG vil legge ned norsk kyllingproduksjon basert på en skremselspropaganda om at alle kyllinger ligger rundt og lider med brekte bein, det synes jeg faller på sin egen urimelighet, sier Enger Mehl.

– Er det skremselspropaganda?

– Nei, Vi lytter bare til fagmiljøene, svarer Bruu.

Han blir avbrutt av Enger Mehl.

– Du kan se med dine egne øyne her, sier hun.

– Hvis du ser rundt deg, ser du ikke én kylling med et brekt bein og det er det dere har sagt på forhånd, at kyllingene lider.

Bonde Anstein Storihle, som driver Mæhlum gård hvor vi er på besøk, står og rister på hodet når han hører på ungdomspolitikeren.

– Det er sårende og vondt å høre det han sier, at det er dårlig dyrevelferd, at kyllingene har for lite plass, sier Storihle.

– Kyllingen her har det helt optimalt, har tempererte omgivelser og tilgang på lekeapparater.

Ønsker langt dyrere kylling

Grønn Ungdom ønsker at kyllingen må få vokse opp i langt romsligere omgivelser og med tilgang på luft og sollys. Det vil gjøre det dyrere å produsere kyllingkjøtt.

– Hvor dyr skal kyllingen bli da?

– Veldig mye dyrere. kjøtt og kyllingkjøtt og ineffektiv og dyreuvennlig mat må være mye dyrere og bli et luksusprodukt. Det finnes masse annen god mat som vi kan produsere i stedenfor, som er både mer bærekraftig og mer dyrevennlig, avslutter Teodor Bruu.