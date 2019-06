King hyller Lagerbäck: – Han knekte koden med meg. Jeg vil blø for Lars

Se reportasjen med Joshua King i videovinduet øverst!



Joshua King er utvilsomt Norges viktigste brikke i jakten på en EM-plass.

Ikke bare bor det mål i Bournemouth-spissen. Det siste året har det virket som om Norge-suksess har betydd mer for 27-åringen, som har gått i bresjen og kriget med flagget på brystet.

Det er trolig ikke tilfeldig, ifølge King selv.

– En ting som har endret seg veldig mye i det siste, er at jeg føler meg mer som en leder. Og det kan jeg si er takket være Lars (Lagerbäck, journ. anm.). Han har gitt meg mer ansvar, og jeg liker det skikkelig. Du har trenere som prøver å få det beste ut av de viktigste spillerne, og jeg føler han knekte koden med meg, sier Joshua King til TV 2.

Det burde definitivt love godt foran de kommende EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

– Når jeg spiller for Lars, så dør jeg uansett. Jeg blør for Lars og selvfølgelig for landet mitt, sier King som sammen med Tarik Elyounoussi trente alternativt da de norske fotballherrene var samlet til første økt mandag.

27-åringen har utfordringer med et lår og kjøres forsiktig inn mot de kommende kampene.

Sammenligner Lagerbäck med en attraktiv kvinne

Nøyaktig hva det er med Lars Lagerbäck som King har så sansen for, det sliter han med å forklare.

– Det er som med en jente du liker som er attraktiv. Du vet ikke hva det er med henne, om det er øynene eller hva det er, sier Joshua King og fortsetter:

– Så jeg vet ikke hvordan han har gitt meg den den følelsen. Jeg tror den følelsen jeg føler for Lars og Perry (Per Joar Hansen, assistenttrener) har kommet automatisk. Men jeg vet at Lars har gjort det med vilje, sier landslagsspissen.

Selv blir Norges landslagssjef stolt og glad når han får gjengitt rosen fra stjernespissen. Han bekrefter at han har hatt flere samtaler med King.

– Det er ikke til å stikke under en stol at han er en av våre beste spillere, og de synes jeg skal læres å ta mer ansvar selv om du har kapteinsbindet eller ikke. Og tar han det ansvaret - og han har hatt den utviklingen han har hatt - så gleder det meg stort, sier Lagerbäck.

Island-vraking startet oppturen

Selv om han ikke vet nøyaktig hvilke knapper Lars Lagerbäck har trykket på, antyder Joshua King at det kan henge sammen med et oppgjør for ganske nøyaktig ett år siden. Mot Island ble nemlig King plassert på benken, i en kamp han for øvrig kom inn og avgjorde til 3-2-seier.