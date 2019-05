– Småpenger i forhold til hva vi tar beslutninger om hver eneste dag

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, sa ordføreren mandag kveld.

Mange sentrale politikere, deriblant statsminister Erna Solberg (H), reagerte umiddelbart.

Bakgrunnen for det personlige innlegget til Klepp-ordføreren var et ekstraordinært kommunestyremøte mandag. Et flertall for politikerne i kommunen gikk inn for å stanse bomringen som var planlagt.

Ordføreren og Høyre stemte imot å stanse prosjektet.

Klepp kommune i Rogaland har planer om å bygge en by til 15.000 mennesker i Orstad/Kverneland-området, noe bompengeprosjektet skulle bidra til å finansiere. Bomringen skulle også omfatte nabokommunen Time.

– Småpenger

TV 2 møter Klepp-ordføreren dagen etter talen, som har ført til støtterklæringer fra landet rundt.

Tirsdag har hun et budskap til velgerne, og etterspør engasjement i andre politiske saker.

– Jeg har aldri vært med på at det er så galt. Vi har lagt ned skoler, og man skulle tro det var det verste som kunne skje. Vi har snakket om en bompakke som påfører folk en plass mellom 1600 og 2500 kroner i året. Vi tar større beslutninger daglig, sier hun til TV 2.

Hun sier bompenge-vedtaket i kommunen er småpenger i forhold til andre politiske saker i kommunestyret.

– Vi endrer på prisen på SFO, endrer prisen for å bo i sykehjem og legger på de kommunale avgiftene for vann og kloakk. Dette er småpenger i forhold til hva vi egentlig tar beslutninger om hver eneste dag. Vi bestemmer hvor mye bemanning vi skal ha i barnevernet, hvor godt rustet vi skal være til å ta oss av de svakeste ungene som trenger mest hjelp, sier Braut Nese, og spør:

– Hvor er alle da? Hvor er engasjementet da? Jeg forstår ikke dette.

Ordføreren forklarer regnestykket slik overfor TV 2:

Totalt skal det tas inn 1,195 milliarder i bompenger i prosjektet som var tiltenkt over 12 år. Det utgjør 99,6 millioner kroner i bompenger per år. Deler man det på det totale antallet innbyggere i Klepp og Time (cirka 40.000), får man 2.489 kroner per innbygger. Deler man det med også med innbyggerne i Hå kommune (cirka 20.000), som må kjøre gjennom bommene, får man 1.660 kroner per innbygger årlig.

Propaganda

Ordføreren sier til TV 2 at hun er blitt kontaktet av folk som ikke tør å si at de er for bompengeprosjektet.