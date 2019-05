Det melder The Guardian.

Den eksplosive påstanden kommer i Michael Wolffs «Fire and Fury»-oppfølger, «Siege: Trump Under Fire», som slippes 4. juni.

Wollf hevder at han besitter et utkast til en tiltalebeslutning mot Trump skrevet av Robert Mueller. Tiltalebeslutningen skal inneholde tre punker:

Hindring av etterforskningen.

Påvirkning av vitner.

Hevn mot vitner.

Men overfor The Guardian utelukker Peter Carr, talsmann for Mueller, at tiltalen eksisterer.

– Dokumentene dere beskriver eksisterer ikke, sier han kontant til avisen.

Blånekter

I den kommende boken, som The Guardian har fått tilgang på, skriver Wolff at påstandene er basert på interne dokumenter han har fått av personer med nær tilknytning til spesialetterforsker Robert Muellers kontor.

Tiltalebeslutningen, som hadde tittelen «United States of America against Donald J. Trump, Defendant», skal ha ligget på spesialetterforskerens pult i over et år.

Ifølge tiltalebeslutningen i Wolffs bok skal Trumps forsøk på å hindre en etterforskning startet allerede på den syvende dagen hans i Det ovale kontor, og refererer blant annet til:

presidentenes forsøk på å få daværende FBI-direktør James Comey til å beskytte sikkerhetsrådgiver Michael Flynn,

sparkingen av James Comey,

og presidentens forsøk på å blande seg inn i Muellers Russland-gransking.

I tiltaltebeslutningen skal Mueller selv også ha skrevet at store deler av Trumps presidentskap har gått med til å «beskytte ham selv fra rettsforfølgelse og ansvar», og til å «undergrave offisielle paneler som etterforsker hans handlinger».

Mueller uenig med Barr

Etter 22 måneder med etterforskning overleverte Mueller og hans team en 448-siders rapport i mars. Trump og hans kampanje ble frikjent for anklagene om samarbeid med russerne, men spørsmålet om Trump hadde hindret etterforskningen forble åpent.

Donald Trump hevder fortsatt hardnakket at han ble frifunnet etter Muellers etterforskning, selv om det står svart på hvitt i rapporten at Mueller ikke konkluderte på dette punktet.

Mueller selv har også uttrykt misnøye med hvordan justisminister William Barr har framstilt hans rapport. I et brev fra Mueller til Barr i slutten av mars sier spesialetterforskeren at han er bekymret for at Barrs sammendrag ikke fanget opp konteksten og innholdet i etterforskningen godt nok.

– Det er nå forvirring i offentligheten rundt kritiske aspekter ved funnene i etterforskningen. Dette er en trussel mot den sentrale hensikten for at departementet utnevnte en spesialetterforsker: å forsikre offentligheten om resultatene i etterforskningen, skriver Mueller.

I brevet ber Mueller om at rapportens oppsummeringer og innledninger blir frigitt. Ifølge Washington Post skal brevets innhold ha sjokkert mange i justisdepartementet.