Cech kniver med Bernd Leno om startplassen, men han har blitt foretrukket i Europaligaen.

I tillegg forventer de fleste at han får starte i sin siste kamp, som går på TV 2 onsdag fra kl. 20.

Petr Cech. Foto: Javier Soriano

Problemet er at Cech, som spilte for Chelsea fra 2004 til 2015, skal være aktuell for en jobb hos gamleklubben som sportsdirektør når han nå legger opp.

Får det noe å si for laguttaket, ble Arsenal-manager Unai Emery spurt om på tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg respekterer ham høyt. Han er fantastisk, både som person og keeper. Han fortjener at vi har tillit til ham. Karrieren hans viser at han er en gentleman. Han kan starte kampen, og han kan ikke starte kampen. Det må jeg avgjøre. Hvordan kan vi ikke tro på ham? sa Emery om tsjekkeren.

– I morgen er en stor mulighet for oss til å vinne en tittel. Hver tittel er viktig for Arsenal. Cech er en stor mann, jeg ønsker å gjøre noe stort med ham.

Finaleseier onsdag er Arsenals siste mulighet til å kvalifisere seg til spill i neste sesongs Champions League. Det er en solid motivasjonsfaktor for klubben.

– Det er målet vårt. Det kommer til å være vanskelig. Vi må være glade for utfordringen i morgen og gjøre alt vi kan for å oppnå det, sa Emery, som ikke tror Arsenal får en fordel siden de har mer å spille for enn Chelsea.

– Nei. Chelsea vant denne turneringen under Rafa Benitez da det ikke var mulig å vinne en plass i Champions League. Alle lag ønsker å vinne en tittel.