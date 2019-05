Milner om fire år med Klopp: – Det har vært intenst!

Se Champions League-finalen mellom Liverpool og Tottenham lørdag 1. juni. Vi sender fra kl. 12.00.

– Jeg så mange bra ting på banen. Jeg kan jobbe med dette. Nå skal vi arbeide og bygge videre.

Det var noen av Jürgen Klopps første ord til pressen etter å ha sett det nye laget sitt spille 0–0 mot Tottenham på bortebane i sin første kamp som manager for Liverpool tilbake i oktober 2015.

Nå, fire år senere, har Klopp fått rett i sine spådommer. Sakte, men sikkert har han gjort Liverpool til en tittelkandidat i Premier League, og ledet klubben til Champions League-finale to år på rad.

James Milner startet for Liverpool i Jürgen Klopps første ligakamp som manager mot Tottenham 17. oktober 2015.

Overfor TV 2 legger ikke Milner skjul på hvordan det har vært å jobbe under Klopp de siste fire årene.

– Det har vært intenst! Men alle ser at laget har hatt godt av den intensiteten. Klopp har gjort en strålende jobb. Det har også spillerne han har hentet inn gjort. Se bare på kampen mot Barcelona, da vi hadde mange spillere ute. Det hadde ikke noe å si hvem som kom inn, sier Milner til TV 2 i forbindelse med pressetreffet på Melwood før lørdagens Champions League-finalen mot Tottenham – klubben Klopp som nevnt møtte i sin første kamp som Liverpool-sjef.

– Selvsagt hadde det vært vanskelig for oss å klart oss uten spillere som Virgil, Mané og Salah og så videre en hel sesong, men resultatet vi fikk mot Barcelona sier mye om troppen og jobben Klopp har gjort med hele troppen. Alle spiller for hverandre. Det sier mye om karakteren han har bygget opp i garderoben, påpeker Milner.

– Nederlaget var nyttig for oss

Forrige sesong tapte Liverpool 1-3 mot Real Madrid i Champions League-finalen. Mye av skylden fikk keeper Loris Karius, som stod for to tabber i nederlaget.

Milner tror nederlaget i Champions League-finalen forrige sesong kan ha vært nyttig for Liverpool foran finalen i Madrid denne sesongen.

– Det hjelper oss med tanke på den erfaringen vi fikk. Vi har fått ett år med ekstra erfaring, og er blitt med vant med å spille med høyt press i kamper. Det har vi gjort gjennom hele sesongen med tanke på tittelkampen. Tapet i fjor har hjulpet oss og gjort oss mer forberedt på årets finale, mener Milner.