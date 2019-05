Å ha fornøyde kunder er svært viktig for bilbransjen. Bil er en stor investering for de fleste av oss. Er eierne fornøyde, er det også større sjanse for at de velger samme merke neste gang – og er gode ambassadører for det de kjører.

Derfor har Lexus all grunn til å være fornøyd med resultatet av den store kundeundersøkelsen Autoindex 2019.

Autoindex henger høyt i bilbransjen fordi den ser på hele kundeopplevelsen bilkjøpere har med en bil og ett bilmerke. Lexus vinner kåringen, der over 11.000 bilkjøpere gir sin mening. Og det gjør de for åttende året på rad!

Undersøkelsen ser på flere faktorer: Bilen og kjøreopplevelsen (teller 40 prosent), forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet (20 prosent), service på verkstedet (20 prosent) og lojalitet til merket (20 prosent). Til sammen er det snakk om over 200 spørsmål.

På topp i alt

Lexus går altså til topps totalt sett, foran Volvo og BMW. Lexus vinner også samtlige underkategorier (!).

På "bil og kjøreegenskaper" ser det slik ut: 1) Lexus, 2) Volvo og 3) BMW. I kategorien "lojalitet overfor bilmerket" bytter Volvo og BMW plass.

På spørsmålet "Opplevelsen ved kjøp av bilen" topper Lexus, foran Toyota og Volvo. Det siste punktet går på "service på verkstedet". Her er det samme resultat: Lexus foran Toyota og Volvo.

Dette er kåret til den beste bilen de siste 15 årene

Den kompakte SUV-en UX er siste nye modell så langt fra Lexus. Den bør ha forutsetninger for å selge bra i Norge.

Startet i 1989

– Dette er blitt en årlig festdag for oss. Vi gir alt for å gi kundene våre en helt unik opplevelse. Det gjelder fra de første gang besøker en forhandler, til de sitter i den nye bilen sin og når de skal ha service eller oppfølging. Da er det herlig at kundene år etter år belønner oss med tilbakemeldinger om at vi lykkes aller best i bransjen, sier Knut-Erik Jahnsen, leder for Lexus i Norge.

Lexus ble startet opp som et eget merke i Toyota-familien i 1989. Ambisjonen var klar: Å lage verdens beste biler og ta opp kampen mot de tyske statusmerkene. Det var mange skeptikere til det i starten, men Lexus har hatt stor suksess. De har blant annet markert seg med svært høy byggkvalitet og biler med svært lite feil.

Kundebehandling og oppfølging har også vært svært viktig for Lexus. Det bærer tydeligvis frukter også i Norge:

Disse bilene bryter sammen når garantien er over

Lexus feirer 30 års-jubileum i år. Det som startet med den store sedanen LS ble etter hvert en ganske stor familie av biler.

"Gjestfrihet" er viktig

– Dette er en stor anerkjennelse til ingeniørkunst og service. Dette jobber vi hardt for hele året, med ansatte som ligger i hardtrening hjemme og reiser på elitekurs i Europa og Japan for å bli enda bedre. Dette er en seier for Lexus som merke og alle som jobber her, sier Jahnsen, i en pressemelding.

Den hemmelige ingrediensen bak dominansen i Autoindex er ifølge Jahnsen ett ord: Omotenashi. Direkte oversatt betyr ordet gjestfrihet på japansk.

– Omotenashi er følelsen som er selve kjennetegnet på den japanske kulturen. Og dermed også for Lexus. Det er med oss hele tiden. Det handler om vår dedikasjon til kunden og produktet, og hvordan det eksempelvis brukes tusenvis av timer på å perfeksjonere detaljer som fargevalg og lyden av bildøren som lukkes, sier Jahnsen.

Dette er det viktigste når vi skal kjøpe bil

Se video: Her er siste nytt fra Lexus