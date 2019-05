Talkshow-verten Ellen DeGeneres (61) hevder at hun ble utsatt for seksuelle overgrep av sin stefar da hun var tenåring.

Hun forteller historien i en kommende episode av Netflix-serien «My Next Guest Needs No Introduction», som er et talkshow ledet av David Letterman.

Flere amerikanske medier omtaler intervjuet med DeGeneres, deriblant US Weekly.

Talkshowverten har tidligere vært åpen om at hun har blitt utsatt for seksuelle overgrep, men dette er første gang hun forteller om hendelsen foran kamera.

I 2005 gjorde hun et intervju med Allure Magazine, der hun fortalte den samme historien, ifølge People.

Brukte morens sykdom

I Netflix-serien forteller DeGeneres at moren hennes giftet seg med en ny mann etter at foreldrene skilte seg da hun var 13 år gammel.

Ifølge DeGeneres utnyttet stefaren hennes mors sykdom til å seksuelt misbruke henne.

– Min mor hadde brystkreft rett etter at de giftet seg, så hun fjernet brystene sine. Da hun ikke var hjemme, sa han til meg at han hadde kjent en kul i brystet hennes, og at han trengte å kjenne på mine også, sier DeGeneres i intervjuet, ifølge US Weekly.

Ifølge talkshowverten prøvde stefaren på det samme flere ganger.

– En gang prøvde han å sparke ned døren min, men jeg hoppet ut vinduet og flyktet, fordi jeg visste at det kom til å skje noe. Jeg ville ikke fortelle det til min mor, siden jeg ville beskytte henne og jeg visste at dette ville ødelegge hennes lykke. Hun var lykkelig med ham, selv om han var en forferdelig mann, sier hun.

Hendelsene skal ha skjedd da hun var mellom 15 og 16 år gammel.

Vil at andre skal stå frem

61-åringen forteller at det tok flere år før hun fortalte moren om hva som hadde skjedd. Først trodde ikke moren på datteren sin, men etter flere år forlot hun stefaren, fordi han endret forklaring flere ganger, hevder DeGeneres.

Stefaren er nå død, og det er ikke kjent hvordan han stilte seg til anklagene. DeGeneres' mor har heller ikke uttalt seg om saken.

I intervjuet med Letterman forteller DeGeneres at hun velger å være åpen om dette nå, slik at andre kvinner skal kunne stå frem med sine lignende historier.

– Mange kvinner er redde for å ha en stemme og redde for å si nei. Det er den eneste grunnen til at jeg synes at dette er viktig å snakke om, sier DeGeneres, ifølge ET Online.