Komiker Erlend Mørch, som er kjent blant annet gjennom humorkollektivet humornieu, er sint på vegne av en kompis som kjøpte en TV hos Elkjøp. Tirsdag luftet han sin frustrasjon mot elektronikkjeden i en Twitter-post.

TV-en av merket LG ble solgt som ny hos Elkjøp i Lørenskog i august i fjor. Etter en stund viste det seg at det var noe galt med en lydinngang.

Deretter oppdaget Mørch og kompisen at Netflix-appen på TV-en var logget på en ukjent person – en indikasjon på at TV-en ikke var ny.

ELKJØP: Selger "ny" TV med ødelagt lydinngang. "Nei, det må du har gjort selv". Så oppdager jeg at den er logget inn på noen andres Netflix. Kontakter eieren av Netflixen, som bekrefter å ha returnert TV til Elkjøp for lenge siden.



Elkjøp NEKTER å la meg bytte. @forbrukertilsyn — Erlend Mørch (@monstermasten) May 28, 2019

Likevel nektet Elkjøp å ta TV-en i retur.

Nektet for at TV-en var brukt

Elkjøp praktiserer 50 dagers åpent kjøp, men vennen til Erlend Mørch oppdaget ikke feilen før fristen hadde gått ut. Mørchs venn forteller om frustrerende runder med kundeservice.

«Jeg får dessverre ikke gjort noe mer her. Du har fått et nytt TV fra oss», skriver Elkjøp Megastore Lørenskog i en epost 29. januar.

– De sa at det var helt umulig at TV-en var brukt. Jeg fikk tilbud om å kjøpe en overgang og lime den på plass i den ødelagte porten, sier han til TV 2.

Han bruker Netflix via Chromecast og hadde ikke prøvd den innebygde appen før returfristen hadde gått ut.

Arrogant

Erlend Mørch forteller til TV 2 at han er forbannet på vegne av kompisen og at han derfor velger å fronte saken i media.

FOTOGRAFERT AV STATSMINISTEREN: Erna Solberg tok bildet som er vist av Erlend øverst i artikkelen.

– Elkjøp svarer at de ikke selger noe B-vare fra lageret hvor TV-en ble kjøpt. De forholder seg ikke til at noen andre var logget på Netflix-appen, sier han.

– Hva synes du om Elkjøps opptreden i saken?

– Jeg tenker at en bedrift kan bli for stor for sitt eget beste om de ikke beholder litt menneskelighet i sin kundeservice, om de ikke lytter til åpenbare argumenter. Det er arrogant når de ikke sjekker noe utover kategorisk å si at de kun selger A-varer fra lageret, sier Mørch.

ORDNER OPP: Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge. Foto: Elkjøp

Rutinesvikt

Twitter-posten fikk en del oppmerksomhet i løpet av tirsdagen. En av de som kommenterte meldingen, var Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly.

Etter å ha undersøkt saken, fastslår Bergly at Elkjøp har gjort en feil.

– Vi er lei oss for at kunden vår ikke har hatt en god opplevelse i etterkant av sitt kjøp, skriver Bergly i en epost til TV 2.

Elkjøp praktiserer 50 dagers åpent kjøp. Varer som leveres tilbake innen fristen, selges videre som B-varer. Disse varene skal være merket og selges til rabattert pris.

– Her har imidlertid rutinene sviktet. Menneskelige feil kan skje, og da må vi ordne opp. Vi har ikke gitt kunden vår den servicen han fortjener i etterkant og det er vi lei oss for, skriver Bergly.

Kommunikasjonssjefen legger til at varehussjefen snakket med kunden på fredag og at saken er ordnet opp i.