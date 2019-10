Anette (29) fant sin biologiske familie i Spania – kort tid etter fikk hun en trist beskjed

Foreldrene til Anette møtte hverandre da moren var på ferie i Spania, men paret mistet all kontakt før hun ble født.

Anette vokste opp i Akershus kommune sammen med sin norske mor, og bor nå i Ski med ektemann og tre barn.

29-åringen har tidligere prøvd å finne faren Jose i Spania på egenhånd, men klarte det aldri.

Da hun selv ble mor, merket hun ekstra mye på savnet etter sin egen far.

– Det har vært et tomrom. Det er noe jeg har lengtet etter. Jeg har hele tiden visst at han har eksistert i Spania, det har mamma vært åpen om.

Faren døde

Men Anette fikk aldri møte sin spanske far.

To uker før opptakene med Sporløs startet, fikk hun vite at Jose gikk bort for to år siden.

– Det har vært tøft, spesielt den første uken. Jeg ville ikke tro at det var sant. Jeg håper og tror fortsatt at han lever, sier Anette to uker etter at hun mottok dødsbeskjeden.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro hun til farens hjemland på jakt etter de som sto han nærmest.

Se hele Anettes reise til Spania på TV 2 Sumo.

Bomtur

Vel fremme i Benalmádena på Costa del Sol møter de Sporløs' tolk Freja Delgado, som snakker både spansk og dansk.

Gjennom gamle papirer finner de ut at Jose jobbet i et murerfirma ved navn M. Castillo på den tiden han og Anettes mor møtte hverandre.

Ved å spørre alle håndverkere og murere de ser i gatene, kan alt tyde på at Anettes far bare var sesongarbeider i feriebyen Benalmádena.

De reiser derfor videre til byen han døde i, Jaén i Sør-Spania, tre timer unna solkysten.

– Han har mest sannsynlig tilknytning her, og jeg tenker at det må være noen der. Enten familie, venner eller bekjente. Noen som vet noe, sier Anette til kameraet når de ankommer Jaén.

Delgado ringer alle murere oppført i byen, og finner omsider firmaet Anettes far var ansatt i.

Nå vet de med sikkerhet at de leter i riktig by.

Mystisk kvinne

Tolken kjører til kirkekontoret for å få en samtale med presten som stod for Joses begravelse.

– Jeg er spent på hva han kan fortelle oss. Jeg håper presten kan fortelle noe familie. Hvem som var tilstede da han ble bisatt, sier Anette før tolkens møte med presten.

Etter å først ha sagt nei til å fortelle noe, ringer presten tilbake til tolken og sier han er klar for å snakke. Han gir fra seg et nummer som skal tilhøre en kvinne som hadde noe med Joses begravelse å gjøre.