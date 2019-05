I høst krevde Aylar Lie at Petter Northugs nye bok skulle bli tilbakekalt og endret.

Forlaget fjernet et avsnitt i boka, og Lie krevde erstatning.

Nå er dommen i Forliksrådet avsagt, og Lies ønske om erstatning førte ikke frem, skriver forlaget i en pressemelding.

«Forlaget Strawberry Publishing er frifunnet og tilkjent sakskostnader fra Aylar Lies søksmål om erstatning for krenkelse av privatlivets fred», skriver forlaget i pressemeldingen.

Lie krevde 100.000 kroner i erstatning for krenking av privatlivets fred, ifølge dommen fra Forliksrådet, skriver Dagbladet, som først meldte om saken.

Retten mener at forlaget ikke har opptrådt i strid med straffeloven, og Lie må istedenfor betale 4.600 kroner i saksomkostninger til Strawberry Publishing, ifølge VG.

– Skulle helst vært det foruten

– Jeg er glad for dommen, men skulle selvfølgelig helst vært denne saken foruten, sier Jonas Forsang, som er medforfatter av boken, i pressemeldingen.

Magnus S. Rønningen, som er forlegger i Strawberry Publishing, sier i pressemeldingen at de aldri ønsket at bokutgivelsen skulle være ubehagelig for Lie.



– Det var aldri vårt ønske at denne boken skulle være ubehagelig for noen som blir omtalt, det var derfor Aylar fikk godkjenne avsnittet om henne på forhånd. Som retten påpeker var det Aylar som brakte denne personlige historien til offentligheten og inkluderte andre mennesker i den, og da er det viktig at man i en biografi kan komme med sin versjon. Nå anser vi uansett dette for et tilbakelagt kapittel og fokuserer på sommeren og høstens utgivelser, sier Rønningen.



Mente det krenket privatlivets fred

I fjor ga Petter Northug ut boken «Min Historie», og der kommenterte han for første gang forholdet til Lie.

Hun mente at innholdet i boken var en krenkelse av privatlivets fred, og derfor krevde hun at boken ble tilbakekalt og at innholdet ble endret.

Det ble gjort endringer i boken, og forlaget besluttet å fjerne avsnittet om Lie.

– Våre advokater har konkludert med at vi står på trygg juridisk grunn, og at det ikke forelegger noen rettsstridig krenkelse av Aylars privatliv. Forlaget har likevel tatt en avgjørelse om å ta ut det aktuelle avsnittet fra boken i fremtidige opplag og i lydbokversjonen, sa forelegger Magnus Rønningen til TV 2.

Deretter gikk Lie rettens vei og krevde økonomisk oppreisning.

Northug har på sin side hevdet at historien om han og Lie er sann.

Saken oppdateres.