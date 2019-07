Denne miljøbomben kan koste deg et millionbeløp

– Vi mener selv at vi har rimelig god oversikt over situasjonen. Folk er mer på hugget nå for å få håndtert tankene. Jeg kan ikke få understreket nok viktigheten av å ta tak i dette nå før det blir et kjempeproblem, sier kontrollingeniør Egil Hoel i Ålesund kommune til TV 2.

OPPFORDRING: Egil Hoel (t.v.) i Ålesund kommune og Hans-Christian Haugen i firmaet Slamsug anbefaler sterkt at huseiere får sjekket status på oljetanken og håndtert den etter forskriftene. Hvis ikke kan det bli veldig dyrt. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Codan forsikring opplyser til TV 2 at lekkasjer fra en frakoblet oljetank ikke dekkes av forsikringen etter en avgjørelse i Finansklagenemda i fjor.

– Dette betyr at huseier selv må dekke disse kostnadene. Derfor er vår klare oppfordring at man følger rådene fra kommunen og engasjerer et profesjonelt firma til å håndtere tanken på en forskriftsmessig måte. Å fjerne en tank koster typisk 5.000 - 30.000 kroner. Det er lite sammenlignet med både den miljømessige og kostnadsmessige risikoen oljetanken representerer, opplyser Georg Richvoldsen, som er kommunikasjonssjef i Codan.

Vær i forkant

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima og miljødepartementet mener de har sånn «passe» kontroll på oljetankene der ute.

– Vi har sånn noenlunde oversikt over hvor mange det er som har kontroll på oljetanken. Men hvis privatpersoner fjerner tanken sin så er det ikke automatisk at de melder alt inn til kommunen som har ansvaret her. Så de totale tallene har vi ikke, vedgår Rotevatn.

Han håper at oljetankeiere nå reagerer.

– Det blir ikke forbudt å ha en oljetank fra 1. januar, men når du ikke kan drive med oljefyring er det ikke så stor vits for så mange å ha den liggende, også fordi den medfører risiko for forurensing, sier Rotevatn til TV 2.

Hans-Christian Haugen i Ålesund opplever at huseierne kanskje tar litt for lett på problematikken.

– Vi opplever ofte at folk ikke tror deres tank skal lekke fordi alt ser bra ut med oppfylt masse rundt tanken. Når vi kommer dit så er det ofte bare et rustlag som ligger i bunn og da er like før lekkasje. Når det er er et faktum, blir det mye styr og hundretusener flyr fort, advarer Haugen.

– Det lønner seg å ta problemet før det oppstår?

– Absolutt!