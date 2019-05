Rapport retter kritikk mot brannvesenet etter dødsulykke

Like etter klokken 15 den 11. april i fjor var 48-åringen på vei fra jobb på Leikanger og hjem til Kaupanger i Sogndal i Sogn og Fjordane.

Men så langt kom han ikke.

Etter rundt 12 minutter bak rattet, på riksvei 55, møtte han en brannbil under utrykning til en bråtebrann.

Brannbilen fikk sleng og havnet over i motsatt kjørefelt.

En kollisjon var uunngåelig.

Gransket ulykken

48-åringen ble kritisk skadet og sittende fastklemt i bilen sin. Han døde senere av skadene.

Statens Havarikommisjon har gransket ulykken og kom tirsdag med sin rapport.

Den viser blant annet at Sogn brann og redning IKS ikke hadde gode nok systemer for å legge frem dokumentasjon på at vedlikeholdstrening med utrykningskjøretøy er gjennomført, ifølge kravene i utrykningsforskriften.

Havarikommisjonen stiller seg kritisk til at det ikke er krav om spesifikk vedlikeholdstrening med tyngre kjøretøy.

Kommisjonen anbefaler Statens vegvesen å vurdere å innføre krav til dokumentert vedlikeholdstrening, ved fornying av kompetansebevis for utrykningskjøring.

Kritisk til rutiner

Havarikommisjonen er også kritisk til at det blir benyttet lette kjøretøy under vedlikeholdstrening, og mener at det er viktig at førerne i brannvesenet er kjent med kjøreegenskapene til tunge utrykningskjøretøy.

Havariinspektør Rolf Mellum i veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport sier til TV 2 at utrykningskjøring er risikofylt og krevende og at det derfor er ekstra viktig at utrykningspersonell har tilstrekkelig erfaring.

– Læringspotensialet i denne ulykken er å styrke sikkerheten ved utrykningskjøring, spesielt med tanke på tunge kjøretøy. Vi har derfor kommet med en generell oppfordring om å styrke kompetansen når det gjelder utrykningskjøring, sier Mellum til TV 2.

Forskriften krever at den enkelte utrykningssjåfør til enhver tid skal ha den kompetansen som er nødvendig for aktuelle oppdrag og kjøretøy.

Alvorlige avvik

Havarikommisjonens undersøkelse avdekket også at veistandarden på stedet, med smal vei og en asfaltkant på rundt 14 centimeter, var en medvirkende faktor til at tankbilen mistet kontrollen da sjåføren svingte inn på veibanen igjen.

Dette førte til at tankbilen kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med den møtende personbilen.